女友幫擠暗瘡竟惹大禍　男生下體狂冒「小珍珠」　醫生揭感染真相

台灣泌尿科醫師陳鈺昕近日分享一起病例，提醒民眾擠痘痘（暗瘡）時需謹慎。一名男子在與女伴親熱前，女伴好意幫他擠掉背上的「痘痘」，不料數週後背部狂冒痘痘，生殖器周圍也跟著淪陷，就醫檢查才發現罪魁禍首並非尋常青春痘，而是傳染力極強的「傳染性軟疣」。



陳鈺昕在其Facebook粉專「恆昕泌尿科診所」指出，許多人容易犯的錯誤在於誤將病毒疣當成痘痘擠壓。青春痘是由皮脂分泌過多與角質代謝異常導致毛孔堵塞所引發，不會透過擠壓接觸傳染，真正出事的原因通常是將外觀呈顆粒狀的病毒疣誤認成痘痘，親手為病毒打開了擴散的大門。

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上述患者的感染過程典型地展現了傳播途徑。該男子在女伴幫他擠完背部病灶後，習慣性地用手摸背部，隨後又去觸摸下體，造成病毒自我傳播，醫學上稱為「自我接種」。

陳鈺昕指出，許多人存在錯誤觀念，認為只要「沒放進去」或「只用手摸摸」就不會被感染，但實際上當手去擠壓對方或自己身上的「偽痘痘」時，擠出的分泌物、組織液與血液都潛藏著大量病毒。在未戴手套的情況下，只要手上有破皮或小傷口，隨後又去觸摸私密處，病毒就可能直接入侵造成感染。

傳染性軟疣（MCV）具有明顯特徵，外觀呈光滑、膚色或珍珠白的半球狀丘疹，最典型的是中央有如肚臍般的小凹陷。大小與顏色都類似有膿頭的痘痘，用力擠壓時會流出白色乳酪狀物質。由於傳染性極強，容易透過抓癢、刮毛、擠壓病灶等行為感染身體其他部位。

陳鈺昕特別提醒，私密處因皮膚較薄、毛髮密集，加上悶熱環境與衣物摩擦，除容易出現毛囊炎與皮膚炎，也可能出現容易與性病混淆的疾病。菜花（尖銳濕疣）、生殖器皰疹、梅毒第一期的丘疹與無痛性潰瘍，都可能透過皮膚與黏膜摩擦或病灶流出組織液時造成接觸性傳播。

醫師建議，若發現伴侶身上或私密處有顆粒痘痘，不應去摸、去擠或用針刺。若不小心接觸到，應立刻用肥皂徹底清潔，洗淨前勿觸摸自己的臉、眼睛或私處，並應暫停親密接觸，以防病毒進一步傳播。

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