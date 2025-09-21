工程師久坐驚見「蚯蚓爬滿蛋蛋」！醫生教一招改善精索靜脈曲張

台灣一名年輕工程師因工作需求常久坐打電腦，總是覺得下體悶悶的，仔細一看睪丸，發現上面竟爬滿了像蚯蚓一樣的突起血管，檢查後才發現是精索靜脈曲張，對此，台灣泌尿科醫生顧芳瑜表示，精索靜脈曲張是一種常見於年輕男性的疾病，成年男性中大約有15%的人有這樣的狀況。



台灣醫生顧芳瑜說明，受到人體生理結構的影響，精索靜脈曲張通常好發於左邊睪丸，其症狀可分成三級，一級需要透過仔細觸診才能摸到；二級則是休息狀態下觸診可摸到，但肉眼不可見；三級則是肉眼輕易可見。而精索靜脈曲張可能也會是男性不孕的其中一個原因，顧芳瑜解釋，導致男性不孕的幾個主要原因中，大概有二到四成機率與精索靜脈曲張有關，因為陰囊腫脹時會導致睪丸散熱不佳，進而影響精蟲的活動力，造成睪丸疼痛（蛋疼），嚴重點則可能導致不孕。

精索靜脈曲張可能也會是男性不孕的其中一個原因。（示意圖／freepik）

將睪丸泡在冷水改善精索靜脈曲張

然而，顧芳瑜表示，如果是單純睪丸外觀有膨大的血管但沒有任何不舒服的話，是不需要治療的。他也分享一個簡單易行的改善方法，可以自己在家準備一臉盆的室溫冷水，每天洗完澡後將睪丸泡在冷水內15至20分鐘，有機會讓睪丸降溫並讓疼痛感下降，持續一到兩個月，精蟲品質就可能可以恢復得不錯。

【相關圖輯】聖人模式｜醫生解釋男人射精後不理伴侶有苦衷：性愛分5大階段（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

此外，也可以用藥物輔助，通常是以口服消炎止痛藥為主，也有少數幫助靜脈曲張的口服藥，大部份輕微的精索靜脈曲張，都可以依靠口服藥物緩解不適。假設冷水坐浴及口服藥都無法解決時，才會建議做手術，手術目的是紮掉膨大的血管以減緩症狀，目前主要有顯微手術和腹腔鏡手術兩種，效果都不錯。但顧芳瑜也提醒，目前沒有任何一種手術方式，可以完全避免精索靜脈曲張的復發。

顧芳瑜更藉機呼籲，不孕原因有很多，精索靜脈曲張僅是其中之一，由於他常遇到很多不孕男性患者來到診所就表明希望做手術，習慣把原因歸咎到比較常見的因素，只求可以快速解決。但他建議還是要交由泌尿科醫生觸診及檢查判斷，排除其他可能原因後，仍然有精索靜脈曲張問題時，再考慮做手術。

【相關圖輯】性愛｜醫生揭晨勃消失5個原因 可能同心血管疾病、糖尿病有關?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

詐團假冒台水「打電話索個資」 北北桃多人受害

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】