10個長大後才懂的殘酷現實　 父母終會離世、知己好友越來越少

怎樣才算真的長大小時候的第一個夢想是什麼呢？很多人一直盼望著長大，能夠脫離家庭、學校的制度，也有些人立下目標改變世界。小時候總是對長大有許多憧憬，幻想翻過學校的圍牆就能逃離那些期望與壓力，奔向自由，但長大就像一場大逃殺，誰都逃不過社會化，只能努力對抗、衝撞到無力抵抗，不知道如今長大後的你，是否成為當初期待的樣貌呢？



長大總是來得讓人措手不及，學著實際，忘記小時候的夢，我們或許會討厭那樣的自己，懷疑厚著臉皮活在社會期許中是否正確，偶爾又努力掙扎想做自己。今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，找出網友熱議長大後破滅的十件事情，一起來看看是否心有戚戚焉吧～

10 父母不能陪你一輩子

喜歡在家裡撒嬌、青春期也有過叛逆，也許我們不算好孩子，但爸媽還是往往打點好我們的一切，無條件陪伴。「快起床去上學、都幾點了還不睡？」、「叫吃飯叫幾遍？還是想當神仙？」、「肚子會不會餓，煮了你愛吃的快來吃」 ，這些嘮叨的日常，有一天都會變成無常。

長大後發現爸媽頭髮開始斑白，才發現生命的真相是「人生的路終究是自己走」。人的一生，縱然滿途荊棘，只有自己才是那個從生到死一直陪伴自己的人，沒有人可以護著你一輩子。時間的規律帶來分離的傷感與無言的焦慮，往往是一種模糊，卻又特別強烈的悲傷與恐懼。

9 好朋友越來越少

打開LINE好友列表，看著數字好像相識滿天下，卻發現都只是來自以前工作群組、客戶名單，原來隨著長大，身邊常常聯絡的朋友真的會越來越少。

從小到大，許多人都與我們擦身而過，成為人生中的過客，大多因為生活圈的改變開始變得漸行漸遠。長大真的一點都不好玩，因為忙著賺錢過生活。可能已經佔據了我們的大部分時間，剩下能社交的時間少之又少。在這個商業社會，人人步伐急促，曾經約定要做一輩子好朋友的人，三五年就走散了。社交生活就如蜻蜓點水，「真心」愈來愈少人憐惜。

8 不會實現的都叫做夢想

小時候總想著長大要成為什麼職業、成為什麼樣的大人，只是一張白紙的我們，什麼都沒有，也因為自己的「沒有」，才會不顧一切地努力追尋，挑燈夜讀，超時加班，在所不惜。

可惜事與願違，當魄力與毅力在披星戴月之後，失去最佳賞味期限。身心俱疲、一身髒水，苦不堪言又無處閃躲，這才赫然發現追夢就像追星。越是窮追不捨，越是求而不得。夢想就像天際流星，可望而不可及，大多數人都在汲汲營營的工作中迷失了方向，「夢想」變成午夜夢迴間偶爾想起的一個甜蜜的夢境。

7 王子公主不會幸福一輩子

看了許多童話故事，王子和公主一定會在城堡過著幸福快樂的日子。其實經營感情不容易，婚姻更是如履薄冰，生活不會照著我們安排的藍圖一一達成。

平常出門會打扮才見別人，把自己最好那一面掏出，但回到家則是最放鬆的時刻，大家可能都會有許多奇怪的習慣，婚姻的另外一門學問可能就是包容了，互相遷就與磨合，日子才能走得更長久。看著宋仲基和宋慧喬的破碎愛情，就像當初以為的王子與公主分開，更明白夢幻的戀愛只能是故事，現實需要彼此為一個家的柴米油鹽共同努力付出。

6 愛人很難，愛自己更難

有些東西超出預算，看著價格你會不會也覺得送人可以，但買給自己就太貴了？大多數人總會先考慮別人的想法、別人的喜好，腦海裡都是誰誰誰愛吃什麼不愛吃什麼，卻忘記了自己喜歡什麼，或是捨不得對自己太好。

人總是想要討好別人，小時候希望努力考到好成績得到爸媽的稱讚，長大後希望努力工作成為上司的愛將，拚命將自己改了又改，成為別人期望的模樣，往往很多時候都是熱臉貼冷屁股。其實接納自己、愛自己更是我們應該去面對的功課，因為終究我們還是會跟自己相處一輩子。

5 變成自己討厭的大人

樂團八三夭〈我不想改變世界我只想不被世界改變〉歌詞中寫道：「我不想改變殘酷的世界，我只想不被這世界改變。我不怕偏見，我只怕自己從來沒意見，怕活成沒表情的人類。」真實唱出成長的無奈，長大就像一場被複製的過程，把大家都複製成一模一樣，放進社會中行屍走肉，小時候討厭那些不了解我們的大人，自己慢慢成長，卻恐慌發現也慢慢朝他們靠攏。

你看過《小王子》嗎？小王子到其他星球旅行的時候常說：「這些大人真的非常奇怪啊！」認為大人們只活在自己的世界，卻從來沒發現自身的問題。就像小時候惱怒爸媽的種種強勢安排、學校老師的刻板規範，但長大後，我們是不是也這樣對待下一代呢？

4 刻板印象與歧視永遠存在

男生總是可以幫忙在辦公室抬一大桶的水，女生總是細心、乾淨、整潔，這些刻板印象其實在生活中相當常見，就像大家一般都會認為工程師、醫生都是男生；護士、編輯都是女生，性別影響他人怎麼衡量你的工作成效與專業度，加薪的時候也列入不成文的考慮，這就是殘忍的潛規則。有時還會有家世背景、種族、國籍、宗教等各種不同的歧視，用標籤定義了你的人生。

這些世俗訂下的框框，最悲慘的莫過於被判「死刑」的一方，在絲毫沒有一點發言權下，連輪迴的機會也沒有，長越大越有體悟。

3 家庭陰影深埋內心

我們都以為長大以後就能成為堅強的大人，殊不知小時候的陰影會留在內心深處，難以擺脫。

試著想想如果能回到童年，你想拯救何時的自己？有的人會看著偏心的爸媽希望得到疼愛，有人會盯著被毒打後的傷口流淚，這些過去的心理陰影會造成永久的傷害，以為隨著時間過去就會沒事，其實傷害你最深的往往是家人，這些原生家庭的傷痛製造了隱形的痛苦，長大後造成人際挫折或是肉眼難見的恐懼。

2 每天在工作裡掙扎

小時候總覺得上課無聊，不如上班還能賺錢，還以為快快擺脫童年，就能決定自己的人生，長大後卻發現上課的時候還能翹課，但翹班就面臨沒錢的生活。被工作所綑綁的日常，慢慢失去自己的人生，每家公司都喊著責任制，大家都只能庸庸碌碌的超時工作，甚至犧牲假日、消除所有興趣。

每天遊走在老闆的喜怒之間，要學習拿捏上司們的情緒，也要學習高EQ面對不合理的工作量，同事間的相處更是一門學問。面對人生種種不如意，就算不情願還是只能笑著面對，把所有的髒話化成一句「OK沒問題」，這就是成年人的悲哀。

1 社會就是向錢看

錢不是萬能，但沒有錢就是萬萬不能！長大後懷念著小時候跟爸媽拿零用錢的日子，當時的小孩從來沒有想過，原來生活需要為錢煩惱，長大的世界就是一律向錢看，因為養家、因為生活、因為房貸和學貸，所有的衣、食、住、行都需要錢，更有許多原本很好的朋友，為了錢反目不相往來。

隨著長大，我們需要面對的越來越多。也越來越現實，學會投資、股票、副業等，甚至變得犀利，在職場上可能變成那個自己也不認識的人。沒錢萬萬不能，有錢才能自由，這就是長大的世界最殘酷的真相。

小時候以為可以對抗世界，長大才懂破滅的十件事。（網路溫度計DailyView授權使用）

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月01日至2021年9月30日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『長大回首才懂破滅的十件事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】