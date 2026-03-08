第二伴侶、友情婚、添寢伴侶　盤點日本一眾新形態兩性關係

婚姻不再當情感萬能充，同事也撐不住深夜的懸空。一種新關係，正從都市縫隙里長出來。它不像戀愛那樣沉重，不像友誼那樣輕飄——被精確切片，每一片對應一種功能：職場配偶並肩作戰，第二伴侶給情感慰藉，飯友分擔孤獨。人們不再期待從一個人身上獲得所有，而是像組裝樂高，用不同關係模塊拼湊完整日子。



在日本，關係切片化已經衍生出專有名詞。最受關注的是「第二伴侶」（セカンドパートナー）——即使已婚，也在配偶之外擁有一個柏拉圖式異性伴侶。

示意圖（unsplash@Keisha Kim）

2024年調查顯示，大約一成已婚者承認擁有或曾擁有這樣關係，其中三十多歲比例最高。他們多數因「無性婚姻」尋求情感慰藉，卻嚴守不發生性關係邊界，彷彿在婚姻之外開墾一小塊精神自留地。

職場配偶（ワーク・ワイフ）更常見：同事間長時間合作形成默契信任，比家人更懂彼此工作壓力，下班後卻各自回歸家庭。內布拉斯加大學研究將其定義為「特殊柏拉圖式關係，高度互信、忠誠、尊重，但沒有浪漫成分」。這要是在宮廷裏就是「對食」的關係。

更徹底的是「友情婚」（Yūjō-kon）——雙方基於相似價值觀結婚，完全沒有性行為和戀愛激情。日本已出現專門婚介機構，為高學歷、高收入人群匹配「穩定的室友+互助伴侶」。

而「ソフレ」（添い寢フレンド）則走向另一個極端：男女僅一起睡覺，擁抱取暖，不發生關係，旨在緩解皮膚飢渴與孤獨感。

配偶負責法律關係與家庭組合，第二伴侶專攻情緒價值，各種「友」則包攬具體功能——日本社會的關係模塊化，就像一套精細的套餐組合。

【延伸閲讀】5個「手機捉姦秘技」判斷佢有冇偷食 照片分享功能秒令小三現形（點圖放大閲讀）：

+ 17

在中國，這種關係切片化最典型的產物是「精神搭子」。最近像突然升温的保温杯，在辦公室茶水間、地鐵耳機裏、深夜外賣單上頻繁冒頭。聽起來比「曖昧」乾淨，比「同事」熱絡，像是給都市人量身定製的社交創可貼——不流血的時候，沒人記得它貼在哪兒。騰訊《2024社交趨勢洞察報告》揭示了這種關係的本質：

已婚人士比單身更熱衷這種關係，比例明顯更多。

婚姻不再是情感萬能充，反倒助推人走向更輕量、可退出的關係。北大心理系拆解出三重壓力：工作快把人壓成A4紙，回家配偶又可能進入「節能模式」，再加上夜深人靜時那種「我是誰、我在幹嘛」的懸空感。很多人發現，比談戀愛更緊急的是找個人一起把生活拼成完整的一塊。

邊界感成了新禮儀。有人把聊天窗口當公司打卡，22點準時「下班」；有人把「不送香水、只送檸檬」寫進搭子守則，彷彿檸檬的酸能中和任何越界的甜。社交App甚至推出「搭子模式」，系統幫你把「想你」改成「在嗎」，把「抱抱」過濾成「加油」，像給情感裝了一道防火牆。

然而翻車現場也不少。上海心理諮詢中心去年的案例顯示，不少人先破了「不動心」的規矩，不少被伴侶捉姦，剩下一些扛不住朋友圈的「公開處刑」。情感一旦超時、超量，就像泡麪蓋過了三分鐘，軟爛得沒法收場。於是專家提議「熔斷」：

每月聊天超過三十次、單次通話超兩小時，就得像股市一樣強制停牌。

示意圖（《苦盡柑來遇見你》劇照）

把鏡頭拉遠，日本的「職場配偶」只在公司領地活動，下班各自回家。歐美的「柏拉圖夥伴」靠周末徒步、看展維繫，像給興趣組多加一位異性隊友。中國的「精神搭子」最像外賣小火鍋，食材簡單，火候可控，辣度自選，吃完全部收進垃圾袋，桌面不留痕跡。

這種差異背後是社會結構的投射。日本職場文化強調終身僱傭與集體主義，職場配偶便成了高壓環境下的情感緩衝閥；中國都市化進程更快，熟人社會被拆成孤島，人們便發明這種輕量纜繩，彼此拴一下，防止被浪衝走。

男女在這事上的算盤也不一樣。男性把搭子當「雲端硬盤」，圖的是資料互換、渠道共享；女性更想要「人形樹洞」，先接住情緒，再談其他。Z世代乾脆把對方當Siri，能秒回、能辦事就行；70後則回味「戰友情」，覺得搭子就是並肩扛過生活槍林彈雨的隊友。稱呼不同，需求一致：別讓我一個人扛。

這種關係切片化，與其說是情感升級，不如說是生存策略。當婚姻、公司和血緣都無法提供即時回應時，搭子補上了空缺；當傳統關係需要反覆解釋、長期投入、承擔後果時，搭子提供了一條低成本通道。它不解決根本問題，但能緩解當下的不適。

因此，再聽到有人說「我只是有個搭子」，不必急着道德審判。那往往不是逃避親密，而是對風險的精細計算。在高度運轉的城市生活中，人們開始主動降低情感單元的重量，把依賴拆散、分流，避免任何一段關係變成新的壓力源。搭子未必能陪你走很遠，但能在關鍵時刻幫你穩住，不至於失衡。

它不承諾未來，也不承擔制度責任，卻能在疲憊時提供最低限度的回應。這種關係的價值，不在於讓人更幸福，而在於讓人還能維持正常運轉。

【本文獲「日本物語」授權轉載，微信公眾號：Japanch】