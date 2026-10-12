資深同事拖累進度新人上告反要檢討　網民點破職場大忌：越級通報

職場遇到做事隨便、經常拖累進度的同事，究竟該如何處理？一名到職半年的網友抱怨，因不滿資深同事工作態度散漫，多次提醒卻未見改善，氣得直接寫信向處長反映，沒想到不僅未獲得支持，反而被主管質疑越級通報，甚至在績效面談時被要求改善溝通能力，讓他氣得萌生離職念頭。不過，貼文曝光後，多數網友卻認為事主的處理方式確實有問題。



一名網友在Dcard工作板以「越級反映問題後被主管針對，公司真的有夠爛」為題發文，表示自己進公司約半年，前陣子與一名資深同事合作，卻發現對方經常交出品質不佳的文件，不是格式錯誤，就是進度拖到最後一刻，導致他必須幫忙收尾。儘管曾多次向對方反映，資深同事卻總以「只是小問題，自己改一下就好」帶過，讓他相當不滿。

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直到某次合作又出狀況，事主終於忍無可忍，決定直接寄信給處長，並副本給組長及經理，詳細列出資深同事半年來的問題，包括拖延進度、文件品質不佳、開會遲到，甚至連詢問工作問題隔了2小時才回覆，都被他列為工作態度不佳的事證。

沒想到隔天，組長便找他談話，劈頭就問「為什麼你之前從來沒先跟我反映？」事主坦言，因為組長與該名資深同事關係熟稔，擔心反映後會遭到偏袒，因此才決定直接向處長報告。

然而，組長聽完後臉色大變，接連追問「到底哪個專案有延誤？」、「實際造成什麼影響？」、「你說常常，到底是幾次？」、「兩個小時沒回訊息，為什麼算工作態度有問題？」讓事主相當傻眼，直呼自己明明是反映問題的人，卻像犯人一樣被質問，還得逐條提出證據。

後來連處長也出面了解，卻同樣認為一般工作協作問題應先循管理流程處理，不應直接越級通報。事主不滿反問「所以公司是不鼓勵員工反映問題嗎？」處長則回應「反映問題跟越級處理是兩件事」。

更讓事主難以接受的是，事件發生後，組長開始要求他所有工作都要留下紀錄，反映同事問題也必須附上證據，資深同事不再與他口頭溝通，其他同事似乎也刻意保持距離。到了績效面談，組長更給出「技術能力沒有問題，但跨部門溝通和越級通報的判斷需要改善」的評語，讓他認為自己遭到針對。

事主感嘆，公司平時總強調開放溝通、鼓勵員工勇敢提出問題，實際反映後卻被指責不懂流程，讓他痛批公司根本是在保護資深員工、打壓敢說話的新人，目前已經開始尋找新工作。

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不過，貼文曝光後，不少網友卻認為事主確實處理不當，留言表示：

「因為你沒搞清楚電你同事是你主管的工作，不是處長」

「俗稱的弄巧成拙，本來有理的弄到理虧」

「你直接預設主管不會處理，是你問題比較大」

「越級申訴通常是先跟直接上級申訴沒用才會採取的」

「你組長的回饋很真實呀，技術沒問題，團隊合作溝通要改善，完全中肯」



還有網友忍不住開酸：

「你都要越級了，為什麼不乾脆寫信給總經理」

「都要越級了為啥不直接整理好之後，發送給全公司」



另有人則認為，資深同事工作品質不佳確實令人困擾，但事主選錯處理方式，「其實那資深同事做事品質低落真的蠻賭爛的，你要搞他但弄錯方法了」，也有人建議，若已經對職場環境感到不適，離職或許是更好的選擇。

職場上遇到問題時，多數員工會先向直屬主管反映，但若主管遲遲不處理，甚至成為溝通阻礙，「越級報告」也可能是解決問題的方法。不過，越級報告並非適用於所有情況，員工仍應審慎評估，以免引發不必要的職場衝突。

一般而言，有5種情況可以考慮越級報告，包括主管長期忽視重要資訊、遲遲無法做出重大決策，導致專案進度受阻；或是主管對員工抱持偏見、不願公平採納意見，以及經常推卸責任，將工作失誤歸咎於下屬。此外，若主管要求員工從事違法行為，更應勇於拒絕，並透過適當管道向上反映。

不過，越級報告就像一把雙面刃，雖然有機會解決問題，也可能破壞與主管的信任關係。因此，員工在採取行動前，應先蒐集具體事證、評估事件嚴重程度，並確認是否已嘗試正常溝通管道，避免因一時衝動，反而讓自己陷入更不利的職場處境。

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