韓國自由行｜首爾住宿別只選明洞 當地人揭旅遊4大需求對應分區
撰文：聯合新聞網
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除了日本，韓國也是很多人旅遊的熱門國家，原因不外乎受到影視、音樂的影響，許多旅客紛紛朝聖觀光。一名韓國整形醫師幫大家簡單整理居住的需求，不論是想購物、做醫美或欣賞傳統文化，只要選對地方住宿，就能節省交通往來的時間。
這名整形醫師在Threads發文表示，自己因為工作地點在首爾，每天就在固定幾個區域跑來跑去，對於當地的旅遊路線、觀光景點有點了解。他說很多人到首爾會住在明洞，對於想要購物的人來說是很好的選擇，但是許多店家晚上10點後紛紛打烊，對於想要品嘗美食或喝點飲料的遊客來說，可能會覺得困擾。
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事主幫大家簡單整理居住上的需求：
1. 想看最潮的首爾→聖水、漢南
2. 想省一點，感受年輕的首爾→弘大、合井
3. 要看診、做醫美→江南、新沙
4. 想看傳統跟文化→乙支路、鍾路
他建議下次到韓國首爾時，可以依照自己想要的行程來安排住宿地點，因為「住對區，一天可以省下兩個小時的地鐵」。
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