韓國自由行｜首爾住宿別只選明洞　當地人揭旅遊4大需求對應分區

除了日本，韓國也是很多人旅遊的熱門國家，原因不外乎受到影視、音樂的影響，許多旅客紛紛朝聖觀光。一名韓國整形醫師幫大家簡單整理居住的需求，不論是想購物、做醫美或欣賞傳統文化，只要選對地方住宿，就能節省交通往來的時間。



這名整形醫師在Threads發文表示，自己因為工作地點在首爾，每天就在固定幾個區域跑來跑去，對於當地的旅遊路線、觀光景點有點了解。他說很多人到首爾會住在明洞，對於想要購物的人來說是很好的選擇，但是許多店家晚上10點後紛紛打烊，對於想要品嘗美食或喝點飲料的遊客來說，可能會覺得困擾。

相關文章：韓國旅遊APP推薦 Papago即拍即翻譯 韓國人真實評價在這瀏覽器

+ 8

事主幫大家簡單整理居住上的需求：

1. 想看最潮的首爾→聖水、漢南

2. 想省一點，感受年輕的首爾→弘大、合井

3. 要看診、做醫美→江南、新沙

4. 想看傳統跟文化→乙支路、鍾路



他建議下次到韓國首爾時，可以依照自己想要的行程來安排住宿地點，因為「住對區，一天可以省下兩個小時的地鐵」。

相關文章：韓國自由行｜達人親揭首爾地鐵10大乘車隱形禮儀 避免中伏惹眾怒

+ 21

延伸閱讀：

出國旅遊「預算2萬」能去哪？網齊推2地：好玩又便宜

日本快閃爆買飛哪快又便宜？內行齊推2地：車站商圈可逛3天

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】