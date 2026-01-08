首爾地鐵7號線美食地圖　超鮮海鮮湯/特色辣炒年糕　還有美食街

韓國首爾地鐵7號線，途經建國大學，清潭洞等年輕人聚集地，那麽，首爾地鐵7號線的沿線中，都有哪些韓國美食呢？準備好你們的交通卡錢包和等待投餵的小肚肚，自東向西，出發~



建大入口站

1. la goutte

位於建大入口站附近的「首爾賓塔經典500行政公寓」3層的「la goutte」，是一家氛圍高雅的自助餐。

食物包括韓餐、中餐、日料、西餐等150多種多國料理。食材使用產地直送的有機蔬菜以健康料理為理念。廚師長和廚師大部分都有在韓國知名酒店任職的經驗，所以在這裏可以嘗到酒店式的高級自助餐。在酒店下榻或者來建大附近遊玩，不妨試一下這裏高檔美味的自助餐哦！

la goutte

地址：首爾特別市廣津區陵洞路90（酒店B號樓3F）

交通：2號線建大入口站5號出口，步行3分鐘



2. 故鄉羊肉串

以娛樂街著稱的首爾東部建國大學地區有一條聚集了眾多羊肉串專賣店的美食街。其中有一家迷倒眾人的羊肉串美食店「故鄉羊肉串」。

「故鄉羊肉串」的招牌菜不僅僅只有羊肉串，還有中華料理「糯米糖醋肉」也是人氣菜品。很多食客在吃完本店的「羊排肉串」，通常會再來一碗玉米溫面，面中放入泡菜作為調味混著一起吃，好吃的沒話說。想吃羊肉串了，不要忘了建國大學附近的羊肉串美食店哦！

故鄉羊肉串

地址：首爾特別市廣津區東一路18街101

交通：2號線建大入口站5號出口，步行5分鐘



清潭站

kkanbu炸雞（清潭1號店）

「kkanbu炸雞」以獨特細膩的口味征服了韓國食客們的胃。其秘訣在於對原料的選擇十分嚴格，挑選韓國產的優質雞肉，並使用獨立研制的秘制炸雞粉，所以外皮香脆可口，肉質鮮嫩多汁。

招牌菜有香噴噴的無骨脆皮炸雞、外焦裏嫩的蒜香電爐烤雞。除此以外，鮮美勁道的拌田螺，嚼起來會有鮑魚般的Q彈口感，風味獨特。

kkanbu炸雞（清潭1號店）

地址：首爾特別市江南區島山大路89街18

交通：水仁・盆唐線狎鷗亭羅德奧站2號出口，步行15分鐘



高速巴士客運站

1. Villa de spicy FAMILLE STATION RUNWAY店

2014年開業的「Villa de spaicy FAMILLE STATION RUNWAY店」位於江南，是一家特色辣炒年糕店。

這裏的辣炒年糕既有平時在路邊小吃攤上常見的味道，也有加入大蝦等海鮮或用番茄醬炒制的意面式的炒年糕，種類非常多樣。包括SHINee、日本歌手江南等明星都曾來過這裏哦！整潔而充滿現代感的店內，讓人置身其中根本不會聯想到小吃攤上的那種簡易小吃。

Villa de spicy FAMILLE STATION RUNWAY店

地址：首爾特別市瑞草區砂平大路205（CentralCity 1層 FAMILLE STATION 112號）

交通：7號線高速巴士客運站3號出口，相連



2. FAMILLE STATION

2014年末開業的「FAMILLE STATION」是一條集眾多美食店的美食街，在首爾市內備受關注。

在這裏能夠見到弘大、梨泰院等地方見不到的百姓美食店還有許多首次進駐韓國的外國著名餐館。這裏一眼望去都是各式各樣的美食店，每到午餐就餐高峰期隨處可見排隊的等待就餐的人群隊伍。

FAMILLE STATION

地址：首爾特別市瑞草區砂平大路205（CentralCity內 FAMILLE STATION）

交通：7號線高速巴士客運站3號出口，相連



波拉梅站

八八海鮮湯

海鮮湯是韓國家喻戶曉的美食，是將眾多的海鮮放在大鍋裏炖煮而成，鮮美無比。

「八八海鮮湯」是一家被眾多美食節目報道的海鮮湯料理專門店，這裏的海鮮湯只選用當季鮮活海鮮，每天採購於鷺粱津、仁川等海產市場。有龍蝦、花蟹、鮑魚、海貝等足足13種食材，不添加任何調味料，還原海鮮原味，只品嘗湯就十分美味。

八八海鮮湯

地址：首爾特別市銅雀區汝矣大方路22Ga街10

交通：7號線波拉梅站2號出口，步行4分鐘



大林站

太祖大林土豆湯

將帶骨頭的豬肉和辣湯一起熬煮而成的「脊骨土豆湯」是韓國的特色美食。

在脊骨土豆湯店遍布的首爾西部「鷹巖洞脊骨土豆湯街」一角有一家70年代開業的老店「太祖大林土豆湯」。拋掉華麗的外表以樸素質實的湯汁味道取勝。吃過一次的人，肯定就會來第二次。在雖然離首爾中心地帶有點遠，但是仍然有很多韓國人特意找來這裏。也有很多外國觀光客。

太祖大林土豆湯

地址：首爾特別市恩平區鷹巖路172

交通：6號線賽折站2號出口，步行10分鐘



【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】