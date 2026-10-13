轉行科技業人工暴漲36%！官方數據揭高薪行業　網嘆選擇大過努力

一名女網友分享轉職經驗，揭露不同產業間的薪資落差有多懸殊。她在電商業工作4年，經過逐年加薪才累積到月薪5萬元（台幣，下同），近期轉職至科技業擔任專案管理職務（Project Manager，項目經理），即使沒有相關經驗，新公司仍開出月薪6萬8000元的條件，薪資漲幅達36％，且保障年薪14個月。



入職3個月後，該名女網友透露，真正體會到年薪百萬在科技業有多普遍。她坦言原本對月薪5萬元沾沾自喜，殊不知根本是「沒見過世面」。她也發現工作型態出現巨大轉變，過去在電商時每天都被做不完的工作壓得喘不過氣，到了科技業反而相對清閒許多。

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薪資差距背後的產業現況。根據台灣行政院主計總處統計，2025年各行業每月經常性薪資差異極大。出版影音及資通訊業以月薪6萬9601元領先，金融及保險業則以7萬0980元居冠，而批發及零售業僅為4萬7486元，兩者相差超過2萬2000元。

薪資較低的產業包括教育業3萬1663元、住宿及餐飲業3萬4963元、其他服務業3萬6713元、支援服務業3萬7498元、藝術娛樂及休閒服務業4萬0634元、用水供應及污染整治業4萬0998元、營建工程業4萬4644元，以及不動產業4萬4683元。月薪超過4萬5000元的產業則包括製造業4萬5850元、礦業及土石採取業4萬8431元、運輸及倉儲業5萬1213元、醫療保健及社會工作服務業5萬6209元、專業科學及技術服務業5萬8373元，以及電力及燃氣供應業6萬6136元。

網友熱議轉職現象，紛紛留言表示：

「觸爛（True），科技業裡頭的雞屁股都是其他產業的鳳凰，人生so easy」

「人真的要出去看看，太多人因為害怕完全不敢換工作。直到離開才會發現：有時候不是你不夠值錢，是你待在一個不願意為你的價值付錢的地方太久了。所以跳槽最大的收穫，有時候不是加薪，而是終於知道，原來以前那麼累，真的沒必要」

「只要跟科技業沾邊，就算是傳產，多待幾年以後，年薪破百很正常」

「科技業常態薪資比外面工作好太多了」

「職場就是三加不如一跳」



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