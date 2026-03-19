公務員「鐵飯碗」光環不再？網民列4大崩潰原因：而家先嚟做好慘

公務員職位向來被視為「鐵飯碗」，以人工高、福利好、穩定無壓力見稱，是不少求職者的夢想職業。然而隨着職場環境轉變，這個昔日讓人趨之若鶩的選擇似乎逐漸失色。近日有網民發文直指「而家先嚟做公務員真係好慘」，更大列4個令新入職員工崩潰的原因，引來一眾過來人熱烈討論。



近日在社交平台連登討論區，有網民以「而家先嚟做公務員真係好慘」為題發文，認為公務員的傳統優勢正逐漸被磨滅，「福利越黎越少，乜野長糧已經冇曬」，之後更有機會「冇得跳point」，工作量更比以前增加不少，認為這個曾經讓人趨之若鶩的選擇逐漸褪色，甚至用「早做早享受」來形容現狀，《開罐》綜合網民在討論區內的意見，歸納出四大崩潰理由。

《上司實習生》劇照

一、薪酬加幅小

不少人誤以為公務員人工優厚，但網民指出實際加薪幅度遠遠落後於私人市場。對於追求高增長的年輕才俊而言，吸引力已大不如前，「公務員有分高中低級，中同低級公務員其實人工比唔上私人市場。再講，高級公務員人工係離哂地，最應該減人工同凍薪係佢哋」、「出邊有花紅、雙糧，同埋轉工又可以加人工」、「依家啲人講緊公務員唔使調整pay scale，跳point就已經係年年加人工。我就請問聲頂point嘅人點加人工法？咁咪即係需要調整pay scale囉」。

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二、福利差異懸殊

網民揭露公務員所謂的「福利好」，其實是舊制員工的專利。新制公務員不僅沒有長糧，連醫療福利亦被大幅削減，與外界想像中的優厚待遇存在明顯落差，更有不少網民認同，「65歲未輸晒（強積金）咪到你手，私人工年年雙糧花紅唔係仲好咩」、「政府供份強積金同私人工啲雙糧花紅差唔多」、「舊制公務員有長糧、4X日年假。新制福利完全廢，退休都冇醫療保障，衰過HA」、「舊制40日，新制14日已經冇得比」。

《和解在後》劇照

三、工作量與壓力暴增

隨着社會對公共服務的要求不斷提高，加上職場文化轉變，新制公務員的工作量已非昔日「準時收工」般簡單。面對與日俱增的壓力，昔日悠閒穩定的形象早已不復存在，「公務員舒服，只限廢老，長俸+180日大假，退休都有公家醫療，新制後=垃圾，嘢就你做，同工不同酬」。

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四、試用期未過已離場

有網民指出，近年不少新入職公務員未過試用期便選擇辭職，足見新人面對的處境有多困難。除了沒有獎金外，晉升階梯亦被削減，進一步降低入職吸引力。更無奈的是，這些轉變主要影響新入職員工，職位越高、年資越長的「大佬級」人馬反而絲毫無損，「好多公務員未過試用期就唔撈，你就知新入職幾痛苦」、「三年試用期，真係唔容易捱」。

儘管公務員的傳統優勢正面臨挑戰，但對比私人市場現時波動不穩，不少私營機構的獎金制度已大幅縮水，裁員消息更是此起彼落，員工隨時有失業風險。反觀公務員職位始終較穩定，只要無行差踏錯，幾乎毋須擔心被解僱。即使薪酬加幅有限，但至少月月準時出糧，不用擔心會被欠薪。