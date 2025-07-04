日本地震7.5預言被指馬後炮　盤點4個末日預言 一個NASA曾證實！

龍樹諒的《我所看見的未來》最初被視為一本記錄其「預知夢」的短篇漫畫集，但隨著多個「應驗」的夢境，令這本書迅速走紅，更比大衆視爲「神諭」，而作者更預測7月5日會發生大災難，令人心惶惶。然而，近日一名YouTuber卻批評龍樹諒的作品馬後炮，漫畫中多個所謂「預言」其實是事件發生了才寫入書。其實歷年來都有不少末日預言論，全球人多番「中伏」， 《開罐》為大家整合了4個世紀災難的「預言」，當年人人都信到十足十！



龍樹諒《我所看見的未來》被指「馬後炮」

Youtuber「冷水」在影片開頭直言這本書「呃錢」。（Youtube@冷水TV・日本生活與日本文化）

作者龍樹諒稱自己有「預知夢」的能力，並在1999年出版《我所看見的未來》，公開自己夢中所預見之事，當中日本311大地震預言與發生時間驚人巧合，令這本書在地震後迅速被捧紅成「神諭」。Youtuber「冷水」卻批評有幾項所謂的預言，實際上發生在漫畫出版前，令所謂的「預知夢」更存疑。即使龍樹諒曾拿出「夢日記」作為佐證，但這些筆記是在事件多年後才公開，無法驗證其記錄的真實日期，形容此舉如「氣象局在雨後才說昨天預報有雨」一樣，令人貽笑大方。

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龍樹諒《我所看見的未來》封面中，有一些預言仍未應驗。（漫畫封面）

冷水繼續針對漫畫的災難預言提出疑問說，漫畫封面最顯眼處的「富士山噴發」預言，漫畫中使用「即將」一詞，但至今過了26年尚未發生。後期2021年再版時龍樹諒才改口稱火山象徵著如新冠病毒等全球災難。冷水評論此説法牽強之餘，質疑爲什麽疫情發生後才説明。

冷水又講到龍樹諒只有精準命中311的災難預言，令原本銷量平平的作品被網絡炒作走紅，而作者得知其漫畫的熱度後，選擇蹭熱度順勢再版，並在2021年加入「2025年7月5日大災難」的預言刺激銷量，成功熱銷過百萬本，引來網民再次熱烈討論。

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四大沒有成真的災難預言 有一個差點發生？

其實過往歷史上亦有不少關於世界末日或大災難的預言，但最後都沒有成真。《開罐》為大家整合了4個世紀災難的「預言」，當年人人都信到十足十，其中一個更可以說是僥倖避過一劫！

1. 哈雷彗星撞地球預言（1910年）

網絡上流傳不少彗星撞地球導致世界末日的預言。（Getty Images）

1910年哈雷彗星接近地球時,有天文學家用光譜分析，發現的彗星尾巴含有氰化物毒氣，會包圍地球導致人類滅亡，當時美國《紐約時報》及其他媒體曾廣泛報導，有人因此感到恐慌，一度令全世界瘋搶氧氣罐、防毒面具，而其他科學家後來有澄清當中毒氣的量不足以傷害人類。

2. Y2K千禧年危機（2000）

在1990年代末期，很多人擔憂電腦系統從1999年進入2000年時，會因為程式碼無法正確識別「00」是年份而導致全球性的電腦崩潰，進而引發社會秩序大亂、基礎設施癱瘓等災難。雖然各地為此做了大量準備，香港多個政府部門亦合作準備應對數位問題，但實際進入2000年後，並未發生預想中的大規模故障。

3. 馬雅曆法末日預言（2012）

根據對馬雅曆法的一種解讀，認為2012年12月21日是馬雅「長計曆」的一個週期結束，被一些人錯誤解釋為世界末日。當時預言在世界各地引起了廣泛討論，甚至有製作相關的電影作品《2012》，但最終這一天也平穩度過。

根據馬雅人的古書，書中把2012年12月21日記載成時代的結束，後來被傳為末日。（Getty Images）

4. 太陽風暴毀滅地球預言 (2012年)

日冕物質拋射現象示意圖（NASA）

除了馬雅曆法，2012年亦有另一個關於太陽風暴將毀滅地球的預言。當時有物理學家認為強烈的太陽耀斑或日冕物質拋射將導致地球磁場崩潰，令電網和科技設施受到摧毀，最終使人類文明毀滅。NASA後來有發表聲明指2012年當時的確曾經發生過太陽風暴，但這股風暴非常幸運地錯過錯過地球，因此安然度過。

資料來源：Youtube@冷水TV・日本生活與日本文化