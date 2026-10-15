《殺戮都市》作者奧浩哉宣布退休　畫38年漫畫嘆：已經畫得夠多了

以《殺戮都市 GANTZ》、《犬屋敷》、《GIGANT》等作品聞名的日本知名漫畫家「奧浩哉」，近日再度公開表態，宣布將在目前連載中的漫畫《還曆姬》（還暦姫）完結後，正式結束長達數十年的漫畫家生涯。



《殺戮都市》作者再度宣布退休！《還曆姬》將成生涯最後一部作品

10月12日，奧浩哉透過個人X（前稱Twitter，推特）帳號發文，正式重申自己的退休決定，寫下：

我已經畫得夠多了，所以畫完《還曆姬》就要退休了！

事實上，這並非奧浩哉第一次透露退休的想法，今年2月，他就曾在宣傳《還曆姬》單行本時表示，自己即將迎來60歲，這部作品很可能就是自己的引退之作。隨後在5月，他也再次提到《還曆姬》將是最後一部作品。

奧浩哉的漫畫作品極度寫實 對社會的觀察十分尖銳：

+ 1

而在今年8月接受日媒採訪時，奧浩哉更進一步談及自己目前的創作狀態，雖然仍然保有創作慾望，但對於從構思故事、繪製漫畫，到長期維持連載所需要的龐大體力與精神負擔，他坦言自己已經逐漸難以負荷。

如今隨著10月12日再次公開發文，也等於更加明確地向外界表達退休的決心。

《還曆姬》延續奧浩哉的獨特風格

奧浩哉選擇作為漫畫家生涯最後一部作品的《還曆姬》，故事設定同樣相當獵奇。

作品自2025年底開始於小學館漫畫雜誌《Big Comic Superior》連載，劇情圍繞著6名即將邁入60歲、共同居住在一棟合租屋的御宅族大叔展開，當其中一人買下來路不明的神秘藥物「NEOTYPE-16」後，原本平凡的日常生活也因此徹底改變。

因為這款藥物竟然能夠讓男性的身體逐漸女性化，最終使其中一名大叔變成真正的美少女！而這場不可思議的變化，也讓6人之間原本平靜的共同生活迎來意想不到的發展。

延伸閱讀：《聖鬥士星矢》作者車田正美慘失46億日圓 控前員工非法挪用資金

+ 15

不同於《殺戮都市 GANTZ》充滿外星生物、死亡遊戲與血腥戰鬥的科幻世界，《還曆姬》轉而透過性別轉換、年齡與人際關係等題材，展現奧浩哉對人性與社會的另一種觀察。

此外，奧浩哉也曾透露，自己將包含自身在內的漫畫製作團隊形象，投射到了《還曆姬》的大叔角色身上，使得這部作品對他而言，具有更加特殊的意義。

目前《還曆姬》已推出兩集單行本，至於何時完結、奧浩哉又將在何時正式退休，仍有待後續消息。

從《殺戮都市》到《犬屋敷》！奧浩哉的漫畫生涯即將畫下句點

奧浩哉自1988年以《變 HEN》獲得《週刊 YOUNG JUMP》青年漫畫大賞亞軍後，逐漸踏入職業漫畫家的世界，至今已活躍漫畫界約38年。

其中，2000年開始連載的代表作《殺戮都市 GANTZ》，更憑藉殘酷的生存遊戲、極具衝擊力的科幻設定，以及充滿寫實感的角色與戰鬥場景，成為日本青年漫畫的經典之一。

而在《殺戮都市 GANTZ》完結後，奧浩哉也陸續推出《犬屋敷》、《GIGANT》等作品，持續以他擅長的科幻元素與黑暗人性描寫，挑戰讀者對漫畫題材的想像。

延伸閱讀：海賊王重製2027年2月Netflix上線！首季僅7集濃縮50話重溫東海篇

+ 11

延伸閱讀：

《GTA 6》爆料將於 2027 年初登陸 PC，多人模式也有望同年推出！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】