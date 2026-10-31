白富美雙手狀態可洩露家底？網民曬粉色美甲圖反遭圍插：刻板印象

女生的手部保養，竟也能看出家境好不好？



近日，一名網友在社交平台Threads分享一張手部照片，只見白皙的雙手塗上粉色指甲油，並聲稱曾與網美或家境優渥的女生交往過的人，都會發現她們的手往往呈現這樣的狀態，意外引發網友熱議。

發文者曬出手部照片，並寫道：

有交過網美或者家境很好的女生當女友的，都會發現知道的事情，他們的手都是達到這種境界的。

貼文曝光後，引來不少網友討論。有網友認為，精緻美甲雖然美觀，卻可能影響日常活動，尤其是運動時，指甲過長或裝飾過多，也可能增加受傷的風險。

更多網民留言駁斥手部狀態能看出家境的觀點：

+ 3

也有網友留言指出：

家境很好的真的不會有這種指甲。這是現代的裹小腳，指甲超不方便，而且運動起來會連本甲一起傷到，超級痛。

除了美甲是否方便生活，也有網友認為，單憑手部外觀判斷一個人的家庭背景並不準確。有人留言表示：「這比較像家裏寵溺、社會化不足的手。」也有人提到：「但很多家境很好的女生都會彈鋼琴，手應該不會長這樣。」

網友曬手反擊：家境不好就不能有漂亮的手？

面對相關討論，也有網友直接曬出自己的手掌反擊，寫道：「家境不好的女生手長這樣是為什麼？為了打你這種刻板印象的人的手掌的！」

也有網民分享9種類型手部對應分類，藉此調侃網絡上試圖從外表判斷一個人生活背景的說法。（Threads）

此外，還有網友分享一組包含9種不同手部類型的圖片，分別以「精緻手」、「花錢手」、「富貴手」及「打工手」等名稱分類，藉此調侃網絡上試圖從外表判斷一個人生活背景的說法。

延伸閲讀：如何分辨有錢人？不是看名車名包 揭11個與窮人為人處世最大區別（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 7

【本文獲「Goody25」授權轉載。】