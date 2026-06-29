真有錢人共通點！不追豪車名牌、買新款iPhone　錢全花在3件事

一般人對於有錢人的印象不是穿金戴銀，就是開著名車或住豪宅等。



不過，近日一名日本理財規劃師發現，令和時代的富豪幾乎都是衣著簡單低調，不追求名牌和3C潮流，甚至居住在中古屋，也只願意把錢花在健康、教育及體驗方面的事物，種種舉動曝光，完全顛覆他人想像。

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真正的有錢人不會穿名牌開豪車！

根據日媒《PRESIDENT WOMAN Online》報導，理財規劃師高山一惠指出，在過往經歷中遇過很多富豪，並從中觀察幾點有錢人的特質。

1. 不追求時尚

像是曾有一名富人客戶彥田先生，每月僅靠房租收入就賺到2500萬日元（約123萬港元），但儘管如此，他也總是坐火車到辦公室，並身穿普通T恤、褲子、毛衣等，再背著平價背包，乍看之下，根本不會察覺任何富有氣息。

彥田先生長年使用卡西歐G-SHOCK手錶，當戴到故障壞掉時，他會再買一支同款手錶，顯見其不追求時尚潮流，堅定維持個人風格。相反地，與之接觸的小康客戶反而都各個穿著LV、Prada、Fendi等名牌商品，讓人一眼就認出。

2. 不用新款iPhone

另一名富有客戶上村先生，則經營著一間IT公司，與彥田先生十分相似，每每現身都穿著襯衫和斜紋棉布褲，並透露會在平價服飾店「無印良品」購買多件不同色系的同款衣服，也會配戴Timex手錶，價格大約1萬日圓（約500港元）。同時因作為IT人員，他認為傳統的小尺寸舊型號手機，比起新潮便利的iPhone，更令他習慣。

3. 住在中古屋

雖然對於有錢人的印象，不少人會想到豪宅，但高山一惠分享，自己曾去一個經營大飯店的客戶家中，看到他們正在使用麻繩綑綁修理一張破凳子，對方表示「我太喜歡它了，所以我一直在修理，並使用它很長時間。」而且該戶人家屬富裕家庭，卻擠身在中古公寓等普通房子，內部也整理妥當，看起來非常簡潔優雅，可以說生活方式考慮了轉售價值，因為地段因素，讓其資產價值較高。

有錢人財產全花在3件事

依照上述案例，高山一惠指出，有錢人的風格幾乎一成不變，是因為共通點均為「重視時間」，因此為了有效提高工作表現，它們會盡可能減少耗在日常時尚的時間。同時也發現，他們都把錢花在健康、教育及體驗相關的事物上。

1. 健康

她表示擁有大量資產的人大多有運動習慣，包含健身、瑜伽、登山、衝浪等活動都被納入日常生活，凸顯他們關心健康，而且吸煙者很少，其中不少企業主每年都自費健檢，也會多喝健康的茶品，並時常裝入保溫瓶攜帶。

2. 教育

有錢人在孩子教育上花很多錢，舉凡像夏令營和海外旅行等經歷，都認為是其中一個教育類別，但也不是讓孩子為所欲為，而是設了限制，教育孩子金錢不是解決問題的方法。

3. 體驗

常聽到富人愛去夜店的言論，其實不是這樣，因為真正的富人不會白喝酒，也很珍惜與家人朋友的相處時光，所以在吃飯和旅行上花費不少，與其每晚在某些地方浪費錢，不如只在重要時間或體驗花錢，更有意義。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：真正的有錢人不會穿名牌開豪車！專家曝富豪最愛「1低調品牌」，財產全花在3件事】