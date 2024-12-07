怎知對方是否扮有錢？5大線索看端倪「句句都是錢」不代表他富有

撰文：經理人
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在社交平台上，時常出現一些炫耀奢侈品、享受豪華生活的有錢人，然而，這些所謂的有錢人中，有不少是假的。理財頻道《堆金積玉》點出5個假有錢人的常見特徵。

對方是否真正有錢？從以下5點判斷就知！（按圖了解）

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1. 半句不離錢

一個人越是缺乏甚麼，就越想表達甚麼。由於他們本身並沒有雄厚的資產，所以只能用豐富的想像力和過人的口才來搏取關注。擁有財富容易引起他人的嫉妒，因此，真正的有錢人是不會公開展示自己的財力。

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2. 對身分認同的焦慮

他們非常在意別人對自己的看法，迫切地希望得到他人的認同。他們會花費許多時間和精力來包裝自己成為「成功人士」，卻從未真正努力增強自己的實力，成為真正的上流社會人士。

3. 複雜的職稱

職稱是辨別真假有錢人的關鍵！假有錢人喜歡將自己的職位講得搞得很複雜，以混淆視聽，讓人誤以為他們是公司高管。相比於提升自己的職業素養，他們更喜歡這種虛幻的文字遊戲。

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4. 喜歡當話題引導者

這也是辨別真假有錢人非常重要的因素！真正的有錢人更傾向聆聽，希望透過他人口中得到有利的資訊為己所用。

5. 無時無刻不在張揚自己的規劃

他們常常大力展現自己的宏偉計劃，自信地向大家宣示這些計劃將會帶來巨大的收益。然而，他們卻缺乏深入的規劃與思考，因此在執行時，常出現許多漏洞。外加他們缺乏自律和執行力，這些計劃往往只是空談。

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越富有的人越謙虛，越虛榮的人越招搖。真正的財富不僅僅是表面上的物質擁有，而是透過提升自我素養，以達到內心的富足。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：怎麼辨別一個人是真的有錢還是裝的？5大線索瞬間揭穿！ 富人不會有這些特質

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