對方是真有錢還是空心老倌？不用看名錶、手袋「15特徵」看出馬腳

許多人追求能過更好的生活，或讓自己看起來更高級、更富有，但YouTube頻道《堆金積玉》日前發出影片提到，如果會在意別人覺得你富不富有，那麼就不是真的富有，並列出15點會暴露其實是在「假裝自己是上流人物」的特徵。



1. 公開炫富

影片中提到，通常人越沒有某個物品或特質，就越會炫耀它，過度穿金戴銀、或是在社群媒體上分享名牌物品，反而會成為不富有的明確特徵，因為真正的有錢人不必提升地位，或特地露出穿着的品牌來顯示自己的富有程度。

2. 買超過消費能力的奢侈品

購買超過自身消費能力的手袋會引發兩個層面的聯想，第一，真的是靠自己的能力購買的嗎？還是靠父母或是使用其他手段？第二，為甚麼需要為了在人前顯得好看，而刻意購買奢侈品？或甚至只為了品牌迷思，購買假冒的產品，如此作法更是永遠無法獲得真的地位。

3. 有着顯眼Logo的衣服

會特意將衣服品牌露出來的原因，就是希望別人能看出來，但真正的有錢人並不需要這麼做，名人穿着奢侈品牌，有些是品牌方利用名氣宣傳，通常能免費拿到衣服，且真正的有錢人注重的是衣服品質，而不是單純為了炫耀而穿着品牌服飾。

4. 衣服光鮮亮麗但皮膚牙齒不好

健康判斷一個人的重要指標之一，皮膚是最能直接看出健康狀況的地方，能看出一個人平常是否有正常運動、外出、健康飲食、好好照顧自己，但刻意裝模作樣的人，可能平常接觸的都是大魚大肉、喝酒，甚至吸煙，容易導致外表看起來氣色、膚況不佳，其實真正富有的人更會注重這些細節，例如矯正牙齒、修指甲、保養頭髮等，且若是外表帶給人的觀感不佳，旁人通常也不會費心在意你身上穿着多名貴的服飾。

5. 極力佈置家門口

裝潢或佈置住家時，刻意加上許多浮誇但與風格不搭的裝飾、看似名貴的裝潢，也是想裝作上流人士的特徵之一。就算使用的是真金白銀，也會因為太過刻意而顯得廉價。

6. 借錢度假

度假原本應該是放鬆的方式，但若是為了炫耀，花費超過能力範圍的金額旅遊，或為了談戀愛而花大錢進行奢華旅遊，最後還得加班已付出帳單，反而空獲得看似華麗的體驗，實際上卻得不償失。

7. 過度誇大財產價值

《堆金積玉》建議，不要誇耀自己擁有的房產，或炫耀自己大肆購物，但實則買的全是折扣價，或帶着鍍金的戒指卻假裝是純金，這些都只是自欺欺人的方式，若有清楚物品價值的內行人，一看就能戳破你的謊言，反而會顯得自己更加可笑。

8. 開口閉口就是偶遇的名人

如果平常能和名人在同一間髮廊、健身房，但你的財富其實不如他們時，那就表示那些都是超過自己能力的消費，而且隨口將遇到的名人時時刻刻掛在嘴上，到處告訴別人時，反而看起來像在蹭熱度或沾光，自取其辱。

9. 開高級車但不加滿油、充飽電

想裝有前的人，可能會咬牙購買高級車，但實際上每次只加一點油，只為了手上能多留下一點現金，另外，若車子總是髒兮兮的，也容易顯示出車主想省下洗車的錢，無論開多貴的車也沒辦法擁有該有的價值。

10. 一事無成無深度

有些人個性浮躁，無法真正專心下來，從書本或文章獲取知識、充實自己，總是隨便看看內容，再模仿網路上的名人。或是履歷上雖然寫着企業家、獲不錯的學歷，實際上卻沒有深度或正經的成就，只會不斷談論未來希望能做甚麼馬上就會獲得好運等空話，但其實根本懶得努力積極把握機會。

11 . 湊單炫富

許多人想要裝作富有，常會和一群朋友一起分帳，共同點一桌漂亮的下午茶、或一瓶昂貴的酒，輪流拍照上傳社群平台，讓朋友認為自己過着高檔、享受的生活，假裝自己也是上流社會的一份子。

12. 最新手機卻螢幕裂痕

真正的上流人士，會好好保養自己的所有物品，或是時汰換，手機螢幕帶着裂痕，就像車子帶着刮損卻還是到處開一樣，就算用的是最新款手機、高價車款，卻無法體現高檔地位。

13. 說話咬文嚼字、堅持錯誤意見

說話故意咬文嚼字，或就算知道說錯話，還是要堅持狡辯，都會顯示出一個人只是在假裝自己有高深的知識，和真的有內涵、有知識的人相差甚遠，且真的有內涵的上流人士，承認自己不了解的事也不會損害形象或地位，堅持錯誤的己見就是裝模作樣的特徵。

14. 濫用複雜詞彙

說話時使用複雜詞彙，看似好像很專業、充滿知識，但有時用錯場合，或是將品牌、城市名字念錯，反而更顯示出只是在裝作想融入上流社會的尷尬模樣。

15. 緊跟潮流道聽途說

盲目追隨潮流，濫用網路上流行的標籤，塑造自己獨特的形象，實際上在旁人耳裏聽來，就只是虛假的跟風行為而已。

