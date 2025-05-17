年收入過百萬竟只戴膠錶？肯「豪使」在「這3事」上才是真有錢人

俗話說「有錢人和你想的不一樣」，一般人對有錢人的刻板印象，或許都是滿身名牌，一擲千金。但實際上真正的有錢人，更懂得如何有效率的分配資源，而不是隨意亂花，炫耀自己的財富。



根據日本媒體《PRESIDENT WOMAN Online》報道，一位化名彥田的58歲有錢人，光是靠着房租收入，一年就能賺進2500萬日圓（約港幣134萬元）。然而，他平常卻只穿着T恤、短褲，常搭電車代步上班，手錶也只是卡西歐的G-SHOCK，並非名貴品牌。

相關文章：比爾蓋茨愛戴Casio手錶？他身家億萬「一原因」不愛名錶不坐頭等

+ 12

另一位44歲的IT企業經營者上村，同樣也都穿平價服飾，例如在無印良品買的衣服，iPhone也還在用舊款型號。這些人他們平常都不住豪宅，外觀就像蘋果創辦人喬布斯一樣，看上去都不像是刻板印象中的有錢人。

文章指出，其實這些令和時期的富裕階層，比起把錢花在昂貴的品牌上，更重視「健康」、「教育」和「體驗」等項目。例如到健身房維持身材，平時做些瑜珈、登山等等活動，或者多陪陪家人，將時間和金錢花在真正重要的事物上，充實自己的身心。

而他們對孩子的教育也非常重視，會帶着他們露營，或者到外國旅遊，讓他們增廣見聞。孩子平時碰到問題，也不是用錢解決，而是透過和孩子們約法三章等等方式，慢慢讓孩子變得懂事。這才是真正有錢人的作風。

【延伸閱讀，更多打工仔理財建議】



理財｜你與有錢人的差距在哪？即學9大金錢觀念 別只靠打工賺錢

+ 33

理財｜貧窮不是沒原因！7個習慣易讓人變窮 最慘是你每月仍在犯

+ 21

延伸閱讀：

領薪先噴3萬！竹科菜鳥扛學貸、養父母親戚難存錢 網搖頭：冷血一點

年薪60萬很少？其實已至少贏一半以上的人！ 達人：在餐飲業甚至是前20％

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】