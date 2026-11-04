Chiikawa作者早期作品曝光　日本吉祥物「志武士獅子丸」爆紅引議

說到最近幾年紅透半邊天的作品，那絕對離不開《CHIIKAWA》（吉伊卡哇），靠著可愛的外表與強烈的現實感，《CHIIKAWA》因此收穫了大批的粉絲。前陣子在X（前稱Twitter，推特）上，有網友發現創作出《CHIIKAWA》的插畫家ナガノ（Nagano），在這之前就已經透過別的作品出現在大眾視野之中，引發了民眾的討論，就讓我們趕緊來看看這則趣聞吧。



「志武士獅子丸」佳話引起網友關注

在4月26日，一名網友在X上發文，「在聽到以為是無名畫家的作品，才發現其實是達文西（Leonardo da Vinci）的真跡這樣的故事時，就想起了志武士獅子丸」。志武士獅子丸是鹿兒島縣志布志市的吉祥物，志布志市因為其有些獨特的地名而為人所知。

在2013年，志布志市舉辦了一個全國吉祥物徵選活動，吸引了許多的創作者前來投稿。其中，「志武士獅子丸」吸引了評審的注意以及青睞，並獲得了當選，而這個角色，正是尚未成名以前的ナガノ所投稿的作品。

絕妙的角色設定吸引評審目光

為什麼「志武士獅子丸」會獲得評審們一致的青睞呢？除了其可愛的外觀外，設計融合了武士頭盔、獅子以及許多的本地元素，再加上其「志武士獅子丸」（しぶしししまる）的名字與志布志市（しぶしし）實在過於速配，極高的完成度讓他獲得了評審們的一致認同。

根據官方的設定，志武士獅子丸的年齡換算成人類年紀是22歲，也因此可以喝燒酒，在他的腰間，也有著裝有芋燒酒的黑千代香，不論哪個都是鹿兒島當地的傳統特產。在可愛的外表下混著一些現實的元素，似乎都與《CHIIKAWA》有著相似之處，再加上特有的當地元素，讓他也受到了當地人的喜愛。

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討論度引起熱切商機

這則趣聞一出，在網路上旋即引起了熱烈的迴響與討論，有些網友紛紛稱讚這段佳話，有些讚揚、感謝評審眼光獨到，更有人讚嘆這就是天才。儘管尚未成名，但卻依然脫穎而出，從此便可以見到ナガノ的才華以及其對角色設計的用心。

在成為話題後，志武士獅子丸的相關周邊也再次被炒熱，像是Line貼圖、鑰匙圈等等，也讓這隻特別的地方吉祥物，以及他所代表的志布志市，又一次吸引了人們的目光。

趕緊去了解一下「志武士獅子丸」吧！

一個看似普通的可愛地方吉祥物，其背後居然藏著這樣的趣聞，不知道身為「CHIIKAWA」粉絲的各位是否有些興趣呢？趕緊去調查看看這隻可愛的「志武士獅子丸」吧！

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