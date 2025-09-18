Chiikawa最強討伐者！海獺師父超萌反差　帥氣披風下竟是個甜品控

《吉伊卡哇（Chiikawa）》世界中的各種大怪物，能輕鬆與他們匹敵的只有他，人稱獺師父的「海獺」！他的帥氣披風可不是虛有其表，討伐實力高強，是真正的佼佼者！就算已經被認可，他依然謙虛且待人友善。



這樣看似毫無缺陷的海獺居然有著不欲人知的祕密？一起來認識《吉伊卡哇》的高人氣角色海獺！

海獺是怎樣的角色？

第一眼看到海獺，通常會先被他毛茸茸的可愛外觀吸引，再來才會注意到他腰上的佩劍和披風。儘管他和其他小動物一樣有著惹人憐愛的可愛樣貌，行為舉止卻是俐落瀟灑，是一名真正的劍客。

他的初登場更是令人難忘——吉伊卡哇陷入危機時，海獺以高超的劍技輕鬆化解，一直以來被視為「超難關」的大型魔物在他手中竟不堪一擊。這份壓倒性的實力不只震撼了觀眾，也讓小八貓十分憧憬，尊稱他為「師父」。這份信任使海獺動容，讓他更加堅定了「要變得更強守護弱者」的信念。

海獺壓倒性的實力不只震撼了觀眾，也讓小八貓十分憧憬，尊稱他為「師父」。（anime_chiikawa@X）

海獺與他的秘密

海獺的魅力，並不僅限於「強大」這一點。看似完美無缺的他，其實有著許多可愛又讓人意想不到的秘密。讓我們一起一探究竟！

秘密一：熱愛甜食？

海獺在後輩面前總是沉穩內斂，給人成熟大人的感覺，實際上是個超愛點心的甜黨！享用點心時他臉上流露的幸福表情，和他冷靜帥氣的形象形成強烈反差，這個反差萌收服許多粉絲的心。

海獺實際上是個超愛點心的甜黨。（anime_chiikawa@X）

秘密二：有點迷糊？

為了甜點特賣專程開車前往超市搶購的海獺，大掃貨後心滿意足踏上歸途，卻在停車場迷失了方向。當他終於和愛車重逢時，如釋重負的模樣讓人會心一笑。平時幹練瀟灑的他也會在小事上迷糊，這樣的不完美更容易引起共鳴。

平時幹練瀟灑的海獺也會在小事上迷糊。（anime_chiikawa@X）

秘密三：那天的誓言

除了可愛的一面，海獺也有著不為人知的神秘。海獺帶著吉伊卡哇和小八貓造訪了某座公園的紀念雕像，神情嚴肅地訴說自己曾經立下的誓言——要變得更強。目前的故事還沒有揭曉前因後果，這樣帶點懸念的描寫不僅增添了角色的深度，更讓人期待未來的發展。

海獺曾經立下的誓言——要變得更強。（anime_chiikawa@X）

你也喜歡帥氣瀟灑又可愛迷人的海獺嗎？

能以武器輕鬆斬退怪物的海獺，乍看是帥氣灑脫的劍客，卻會因為甜點露出天真的笑容。這種強大與柔軟並存的反差，正是他最吸引人的地方。

粉絲們喜歡海獺不只是因為他惡即斬的強大背影，更是因為在他身上看見了「英雄」也能擁有小小缺點與真實一面。你是不是也被這樣帥氣又可愛的海獺深深吸引了呢？

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】