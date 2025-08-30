Chiikawa才第3？10大療癒系亞洲品牌排行榜　冠軍眾望所歸

療癒系的小確幸！



在現代快節奏且壓力沉重的生活中，人們長期面對工作競爭、經濟壓力與資訊轟炸，難免感到焦慮與疲憊。療癒系品牌正是在這樣的背景下受到青睞，透過可愛、溫暖或幽默的形象，為人們提供一種低成本、隨手可得的情緒慰藉。這些品牌不僅能讓人在視覺上獲得放鬆，更能在日常中創造情感連結，成為面對現實壓力的小確幸。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大療癒系品牌，快來看這些小可愛你認不認識！

No.10 DINOTAENG

DINOTAENG成立於2018年，是來自韓國的插畫品牌，旗下人氣角色包含Quokka短尾矮袋鼠、BOBO熊、棉花糖等，設計風格呆萌療癒。現實中，短尾矮袋鼠生活在澳洲，身形約與貓一樣，是一種非常親人的動物，嘴角總是掛著一抹微笑，因此被譽為世界上最快樂的動物之一。不少明星造訪澳洲也會與短尾矮袋鼠合影留念，包括韓團BLACKPINK成員Lisa以及演員「雷神索爾」基斯·咸士禾夫（Chris Hemsworth）。

本次調查區間，DINOTAENG因台灣快閃店、主題路跑以及品牌聯名活動，有多個聲量高點，其中路跑活動因報名太過踴躍，不少粉絲敲碗成功加開高雄場，帶動話題討論，

「欸很可愛」

「有南部場的話，必須衝一波了吧」



No.9 熊本熊

熊本熊是日本熊本縣官方打造的療癒系吉祥物，誕生於2010年，目的是為了促進九州新幹線全線通車後的觀光，熊本熊更被任命為「熊本縣營業部長兼幸福部長」，成為日本第一位擁有公務員頭銜的吉祥物。憑藉呆萌又活力的熊本熊體操與親民形象，不僅在日本家喻戶曉，亦成為世界知名品牌。

熊本熊曾多次與台灣合作，不僅出席由台灣桃園國際機場與熊本機場共同舉辦的「探索熊本趣」記者會，與台灣吉祥物「喔熊」同台推廣觀光；2025年暑假熊本熊還與高雄吉祥物「高雄熊」攜手亮相高雄輕軌，化身「雙熊合體」彩繪列車塗裝主角，成為社群打卡焦點。網友表示，

「好可愛好萌」

「一定要去跟熊熊拍照啊！」



No.8 San-X

San-X是日本知名的文創與授權品牌公司，成立於1932年，以打造療癒、溫暖人心的角色聞名。旗下人氣角色如鬆弛熊（Rilakkuma）、角落生物（Sumikko Gurashi）、趴趴熊（Tarepanda）等，外型圓潤、表情簡單，帶給人平靜與舒適感。

San-X聲量高點與台灣7-ELEVEN聯名有關，2025年5月台灣7-ELEVEN推出鬆弛熊野餐露營系列，包含戶外露營摺疊車、大容量冰桶、卡式爐等周邊商品。此外，有人在社群分享造訪全球唯一的「鬆弛熊神社」照片，地點位於日本京都的鬆弛熊茶房嵐山店，獨特又可愛的造景立刻吸引大批網友討論，

「拉拉熊迷羨慕」

「天啊我超想去」



No.7 卡娜赫拉的小動物

卡娜赫拉的小動物由日本插畫家Kanahei創作，於2010年代初在社群貼圖平台與雜誌連載中走紅，主角包括粉色兔子與白色小鳥P助，以簡單線條、柔和配色打造輕鬆幽默風格。這個品牌以日常生活中的小趣事、搞笑互動和溫暖對話為核心內容，角色造型圓潤可愛，讓人產生親近感與療癒感。

卡娜赫拉的小動物聲量高點與台灣藏壽司聯名有關，2025年3月藏壽司發文指出，消費滿1200元並加入LINE好友，即贈P助、粉紅兔兔醬油碟，引起網友熱烈討論，

「好可愛，但再買鍋碗瓢盆會被媽媽打死」

「受不了了，好可愛」



No.6 LINE FRIENDS

LINE FRIENDS源自韓國通訊軟體LINE的貼圖角色，最初因熊大、兔兔、莎莉等角色頻繁在聊天中出現而受到喜愛。這些角色外型簡單卻表情豐富，能用誇張或可愛的動作化解尷尬，帶來輕鬆幽默的氛圍。

LINE FRIENDS聲量高點來自於不少部落客、團購主發文提及台灣唯一熊大主題樂園「熊大的麗寶小鎮」，小鎮內含七大互動體驗區，包含饅頭人藝術家、美食街、周邊商品區等，各區皆運用聲光、體感融合的互動裝置，打造高沉浸式互動體驗，營造LINE FRIENDS明星們在小鎮上的各種日常。有遊客表示，

「整個園區真的太療癒太好拍，每一區都充滿驚喜」

「有玩有拍又有吃」



No.5 貓貓蟲咖波

貓貓蟲咖波由台灣插畫家亞拉創作，自2014年起透過社群圖文連載打開知名度。咖波是一隻藍色、圓潤、有著貓臉又像蟲的奇妙生物，總是露出憨萌笑容、做出傻氣又溫暖人心的舉動。咖波最療癒的地方，在於它總是帶著微笑，面對各種生活小困境也保持樂觀，加上週邊商品設計Q萌、動畫節奏輕快，近年更開設實體快閃店與主題展覽。

台灣台中2025年2月舉辦「咖波十周年巡迴最後站」，現場擺放巨型咖波氣球，吸引粉絲前往打卡朝聖，未料展覽期間巨型咖波卻遭人環狀割破，成為一坨藍色塑膠布。主辦方在Facebook上哀號，「大咖波被暗殺了！」引起不少網友留言，

「咖波這麼可愛你是怎麼下得去手的」

「開顱手術」



No.4 卡皮巴拉

卡皮巴拉又稱為水豚君，是世界上最大的囓齒類動物，性格溫和、動作緩慢，閉眼泡溫泉或靜靜坐著放空的「佛系」模樣深植人心。因為卡皮巴拉個性友善、包容度高，因此在動物園、牧場甚至寵物咖啡廳裡，常能看到牠和其他動物共同生活的畫面。

卡皮巴拉聲量高點出現在2024年10月13日，當天抖音出現一首卡皮巴拉之歌MV，歌詞「卡皮巴拉卡認真，卡皮巴拉卡打拚」搭配逗趣的動畫，引起不少網友留言，「改編的好」、「好可愛」、「笑死」。

No.3 Chiikawa

Chiikawa（吉伊卡哇）由日本插畫家Nagano創作，自2020年起在X上連載後迅速爆紅，角色圓滾滾、畫風可愛Q萌，但劇情卻描繪角色在日常生活中的辛勞與掙扎，反映出現代人壓抑又想求生的心境。主角吉伊卡哇與夥伴小八貓、烏薩奇一同經歷工作、考試與戰鬥，雖然總是被命運捉弄，卻依然努力生活，讓觀眾在感同身受中獲得療癒與安慰。

Chiikawa也從原創漫畫擴展到動畫、周邊商品、聯名企劃與大型快閃店等領域，在亞洲各地圈粉無數。2025台灣冬日遊樂園大型吉伊卡娃充氣娃娃現身高雄愛河，不少旅客搶拍打卡，形成吉伊卡娃聲量高點，有網友表示，

「可愛到無法無天」

「人好多」



No.2 Sanrio

Sanrio自1960年創立以來，打造出無數陪伴不同世代成長的角色，包括Hello Kitty、大耳狗、布甸狗、雙星仙子、酷企鵝等，每個角色不只可愛，還各自擁有完整的人設背景與個性，讓人能從中找到情感投射與心靈慰藉。三麗鷗的角色跨足文具、居家、服飾、美妝、聯名餐點等日常場景，讓粉絲能在生活細節中獲得療癒感。

2025年Sanrio肖像大賞是第40屆的肖像大賞，總投票數超過6300萬，並由布甸狗睽違9年拿下全球總冠軍，緊追在後的還有過去連5年奪冠的大耳狗，以及近年人氣聲勢極高的帕恰狗。有網友表示，

「我最愛的布丁狗終於第一名了」

「前三名都是狗，狗派大勝利」



No.1 泡泡瑪特

泡泡瑪特（POP MART）自2010年成立以來，以盲盒公仔打破傳統玩具市場規則，成功打造出新世代的「療癒收藏文化」。旗下超人氣IP，如Labubu、Cry Baby、Skullpanda等，不僅外型吸睛、風格各異，還融合了童趣、夢幻、哥德、暗黑等多元風格，滿足不同年齡層的情感投射與美感喜好。

此外，POP MART還致力於打造「潮流藝術」與「角色共感」的結合體驗，透過展覽、快閃店、跨界聯名與社群經營，持續營造粉絲與角色間的情感連結。有網友表示，

「名人包裝，潮流認同，資本家弄出來的盲盒經濟，總是會有人買單」

「超級可愛，到底現在誰還沒有Labubu」



2025亞洲10大療癒系品牌（Dailyview網路溫度計授權使用）

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年8月6日至2025年8月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



