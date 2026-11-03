厄瓜多爾初生BB自帶濃密黑鬍鬚　神似迷你阿叔　網笑瘋：誰轉世？

南美厄瓜多爾（Ecuador）近日出現一段超神奇的新生兒影片，一名寶寶才剛出生，嘴唇上方竟有一圈濃密又整齊的黑色鬍子，外型看起來就像一位成熟大叔，反差模樣迅速在網路上爆紅！不少人看完影片都相當驚訝，也好奇新生兒真的可能一出生就長出這麼明顯的鬍子嗎？



據了解，胎兒在母體內發育時可能會長出細軟的「胎毛」，通常會在出生前或出生後一段時間自然脫落，但一般胎毛並不會像成人鬍子一樣濃密。目前也沒有醫學紀錄證實曾出現與影片相似的罕見案例。

嬰兒出生就有鬍子？

近日有Threads友分享這段影片，形容寶寶一出生就自帶濃密黑鬍子，短片在網路上瘋傳，笑翻大批網友。貼文中也提到，有人開玩笑說護士應該遞上稅單，而不是拍寶寶的屁股，還有人笑稱他根本已經到了退休年齡。

貼文曝光後，留言區更是歪樓，有網友忍不住笑喊：

「阿北只是多喝了一點睡了覺，怎麼就來到這裡了！」

「小小年紀一把年紀」

「來不及剃就過橋了」



還有人好奇發問：

「由誰轉世？」

「忘記除毛就投胎了」



甚至吐槽寶寶「一臉想退休的樣子」，各種神回覆讓人笑翻。

不過，寶寶嘴唇上方的鬍子究竟是怎麼形成的，單憑網路影片仍無法確認，網傳的醫學說法也不代表已經證實這個個案的原因。儘管如此，這段影片仍因為寶寶與年齡不符的成熟外貌，引發網友一連串創意聯想，從退休大叔到轉世投胎，各種留言接力登場，也讓這名「自帶鬍子」的新生兒意外成為社群討論焦點。

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