三上悠亞「格紋比堅尼」解放惹火身材　女網友也心動：可愛又性感

日本前AV女優三上悠亞從2023年引退後，積極拓展演藝與時尚事業，人氣始終不減。近日她因工作前往澳門，趁著行程空檔到泳池享受悠閒時光，還特地在Instagram分享多張泳裝美照。



只見她穿上粉綠色格紋比堅尼，大方展現纖細腰身與性感曲線，甜美又火辣的模樣吸引超過9萬人朝聖。

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三上悠亞辣曬好身材

三上悠亞透露，這趟澳門之行雖然以工作為主，但抵達當天就迫不及待前往泳池，還笑說自己早已把泳衣準備好帶在行李中。她也公開此次拍照使用的器材，白天以Ricoh GR相機拍攝，晚間則改用Canon IXY 650記錄。

從曝光的畫面可見，她身穿粉綠格紋細肩帶比堅尼，在池畔擺出各種姿勢，搭配白色鏤空針織罩衫，時而慵懶回眸、時而露出甜美笑容；入夜後則坐在沙灘椅上，好身材一覽無遺。

一系列充滿生活感的泳裝照曝光後，網友紛紛留言大讚：

「太美了」

「可愛又性感」

「根本天使」



甚至有女性粉絲也忍不住表示，連女生看了都覺得心動。事實上三上悠亞近年持續經營個人品牌及YouTube頻道，並跨足台灣職籃啦啦隊，加入夢想家啦啦隊Formosa Sexy，在台灣也累積不少人氣。她先前出席內衣品牌活動時曾透露，自己已逐漸熟悉啦啦隊工作，也期待未來能繼續在球場與粉絲見面。

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