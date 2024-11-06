三上悠亞又踩過界？首次挑戰這舞台　自言超期待：是我的第一次！

台灣福爾摩沙夢想家重磅邀請日本人氣偶像三上悠亞首度登上職業籃球舞台！



三上悠亞在台灣及全球擁有眾多粉絲，首度登上職籃擔任開球嘉賓與一日啦啦隊成員。

日本前AV女優三上悠亞首度登上職籃舞台，自言十分期待。（福爾摩沙夢想家提供）

點圖放大看更多三上悠亞照片：

+ 24

三上悠亞將化身一日Formosa Sexy，對於參與應援團隊既期盼又興奮的她透露：

非常期待見到台灣的粉絲，加入籃球應援也是第一次，我會努力跟大家一起活力應援，共同為夢想家加油！

同時三上悠亞會在中場遊戲與球迷一起參與任務，增添現場活力與樂趣。此外，夢想家也將與三上悠亞推出限量聯名商品。

夢想家將於台灣時間11月9日下午2點30分對上高雄全家海神，翌日同一時間交手新北國王，球迷朋友可於全台ibon機台及ibon售票系統購票進場應援。

【相關圖輯】台「啦啦隊美女選舉」結果出爐 Fubon Angels蟬聯年度啦啦隊

【相關圖輯】台「啦啦隊美女選舉」結果出爐 Fubon Angels蟬聯年度啦啦隊（IG@fubon_angels_official）

Fubon Angels啦啦隊（IG@fubon_angels_official）

點圖放大看更多Fubon Angels啦啦隊照片：

+ 14

【相關圖輯】台「啦啦隊美女選舉」Formosa Sexy隊長梓梓獲封人氣王

【相關圖輯】台「啦啦隊美女選舉」Formosa Sexy隊長梓梓獲封人氣王（IG@t40533）

夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（IG@t40533）

點圖放大看更多Formosa Sexy啦啦隊隊長梓梓照片：

+ 36

延伸閱讀：

三上悠亞現蹤龍山寺！ 上衣超貼「渾圓車頭燈」全現形

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】