倒醬汁常沿瓶身漏落枱面？日本「防漏碗」一簡單設計解決這問題

灑出來的醬汁居然能自動迴流？你有過這種經歷嗎？當你小心翼翼地倒着豉油、醋或者自製調味汁時，瓶口那一圈醬料總在收手時殺個回馬槍！



要麼在桌面上留下污漬，要麼弄髒你的手……一頓操作下來，紙巾抽得比洗碗還勤。

日本Lukoba推出防漏汁神碗UKEMARU 網民評價兩極▼▼▼

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為解決這種醬汁滴落的難題，日本Lukoba公司設計了一款名叫「UKEMARU」的碗。簡單說，就是給碗裝了個「自動迴流系統」。容器的邊緣採用雙層結構，滴落的醬汁正好落在這圈台階上，然後順着坡度，慢慢悠悠流回碗裏。

清淡的柚子醋能回去，濃稠的沙拉醬也能回去。你別說，這醬汁還挺懂事？再也不用邊倒邊擦，不用心疼灑掉的調料，不用為了一頓飯收拾半天桌面。看到最後一滴醬汁流回碗內，真的太治癒了！

不過，這設計放到網上，大家的評價也是兩極分化。有人覺得這設計並不新鮮：

不就是洗衣液蓋子的原理嗎？倒多了自動迴流。

仔細一想還真是，那個防滴漏的凹槽，確實像極了洗衣液瓶口的設計。也有人支持：「比花裏胡哨的廚房神器強多了，至少不灑的到處都是。」

但也有人認為：

雙層結構看着就難洗，為了不弄髒桌子，最後把碗洗崩潰了，值嗎？

我倒覺得，它值不值，取決於你有多煩那灘醬汁。如果每次倒調料都憋一肚子火，那多洗一個碗的代價，也許還能接受。那麼，你們怎麼看？是貼心設計，還是給自己找麻煩？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】