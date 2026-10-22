《海賊王》連載快30年還沒畫完　尾田為何不完結？網民揭驚人原因

《火影忍者》完結了、《死神》完結了，就連後來爆紅的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》也都陸續迎來結局，為什麼只有路飛（台譯：魯夫）還在尋找ONE PIECE？日本漫畫家尾田榮一郎創作的《海賊王》（ONE PIECE）自1997年開始連載，至今已經將近30年，即使故事早已進入最終章，距離真正完結似乎仍有一段路要走。近日就有網友好奇，究竟是尾田太愛畫，還是出版社捨不得讓這棵搖錢樹退場？沒想到討論區掀起熱議，不少人直言《海賊王》早已不只是一部漫畫，背後牽涉龐大的商業利益，甚至笑稱：「太多人靠路飛吃飯了！」



其中最引發討論的觀點，就是《海賊王》如今的商業規模，可能早已超出一般讀者的想像。除了每週連載的漫畫，作品還衍生出電視動畫、劇場版電影、電玩遊戲、模型公仔、服飾聯名、主題活動，近年更跨足Netflix真人影集，形成橫跨出版、影視、遊戲與零售市場的龐大產業鏈。

有網友認為，當一部作品能夠養活如此多公司與相關工作人員時，完結就不再只是作者一個人的事情，出版社與合作企業自然都希望這個人氣IP能夠繼續創造收益。留言區也出現「海賊已經不是尾田一個人的作品了，這背後可是一條產業鏈」、「IP太賺錢，當然不急著結束」、「畫完會有成千上萬的人失業」、「大到不能倒」等說法，甚至有人直言：「Jump給產業鏈希望他畫下去，尾田也想畫，就這樣。」

不過，這些都是網友對商業利益的推測，目前並沒有證據顯示出版社曾強迫尾田延長連載，更不能直接認定漫畫完結就會造成大量失業。畢竟《海賊王》即使停止推出新篇章，既有的動畫、電影、遊戲與周邊商品仍可能持續發展，漫畫完結也不代表整個品牌就此消失。

事實上，《海賊王》從1997年7月22日開始在集英社《週刊少年Jump》連載，早已陪伴無數讀者從學生時代一路長大成人。當年與它並稱少年漫畫三大台柱的《火影忍者》，早在2014年畫下句點，《死神》則於2016年結束連載；之後席捲全球動漫圈的《鬼滅之刃》在2020年完結，《咒術迴戰》也於2024年正式收官，只有路飛與草帽海賊團依然持續冒險。

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而《海賊王》之所以難以快速結束，另一個原因可能就在於尾田打造的世界實在太龐大。從最初的東海冒險，到偉大的航道、新世界，再到世界政府、革命軍、四皇、古代兵器、空白的一百年及「D之一族」等核心謎團，故事累積了大量角色、勢力與伏筆，許多問題直到進入最終章後才逐漸揭曉。

對部分讀者而言，這正是《海賊王》最迷人的地方，每次看似不起眼的伏筆，都可能在數百話後成為重要線索；但也有人認為，尾田經常在新篇章加入太多人物與支線，導致故事規模越來越大，連原本應該緊湊的戰鬥，都可能花費大量篇幅才能結束。

因此，有網友把矛頭直接指向作者本人，認為不能什麼都怪出版社，因為尾田似乎也相當享受繼續擴張這個世界。部分留言毫不客氣地抱怨：

「他就很愛畫雜魚戰鬥」

「一個篇章裡面都會畫很久很久，然後有效劇情沒有多少」



甚至批評故事發展「就是想到啥就畫啥，毫無章法跟架構可言」。

然而，這樣的批評也引來另一派讀者反駁，認為《海賊王》的長篇敘事本來就需要時間鋪陳，尤其故事已經進入最終階段，許多早年埋下的伏筆正在陸續回收，如果為了追求完結速度而草率收尾，反而可能讓多年累積的劇情失去應有的份量。

也有人拿《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》當作例子，指出這兩部作品當年同樣擁有驚人的人氣與商業價值，但作者仍選擇讓故事走向終點，可見熱門漫畫並非一定得無限延長連載。網友表示：

「作者不想畫，鬼滅、咒術那麼紅也是直接完結」

「對產業好的未必對讀者好，鬼滅或鋼鍊這種完全能掌握節奏收官的作品正是它們好看的地方」



另一方面，尾田其實早就多次談及《海賊王》的結局。2019年他曾在訪談中表示，希望能在約5年內完成故事；2022年則宣布作品進入最終章，並曾提到希望在數年內完成。不過，隨著連載持續推進，這些預估時間顯然未能如期實現，也讓粉絲對真正的完結日期更加好奇。

值得注意的是，所謂「最終章」並不代表只剩下最後一場戰鬥。對《海賊王》而言，路飛能否找到傳說中的大秘寶ONE PIECE、世界政府隱藏的歷史真相、各方勢力最終如何交鋒，以及草帽海賊團成員各自的夢想能否實現，都還需要故事進一步交代。

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不過，說到「漫畫畫不完」，也有不少網友替尾田抱不平，認為日本漫畫界其實還有更多連載時間驚人的作品。像是青山剛昌的《名偵探柯南》自1994年開始連載，森川讓次的《第一神拳》更從1989年一路畫到現在；冨樫義博的《獵人（全職獵人）》（Hunter × Hunter）雖然在1998年開始連載，但因作者健康因素多次長期休刊，故事進度同樣讓粉絲望穿秋水。

因此，部分網友反而認為，《海賊王》至少仍有穩定的故事推進，主線也確實逐漸接近核心謎團，與那些長期休刊、甚至不知道何時才能恢復連載的作品相比，已經算是相當幸福。留言區也出現「海賊至少有明顯往結局走」、「海賊再慢都至少有進度好嗎」、「真正畫不完的是隔壁獵人」等回應。

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