日本掩護偷食有商機年吸2千億　外遇族買假朋友偽裝噴霧防斷正

根據日媒「每日新潮」報導，婚外戀愛媒體「Second Partners」指出，日本外遇市場規模1年高達約4.48兆日圓（約2,200億港元），相當於外國旅客訪日消費總額近半。面對龐大金流，外界不禁好奇：外遇真能成為一門生意？這塊地下大餅究竟商機何在？



報導中的數據來自保險套大廠「相模橡膠」（Sagami Rubber）以1051萬名有過婚外情的男女為調查對象，接著從約會聚餐、旅館住宿與交友軟體等使用情形算出花費，得出每人年均的「婚外成本」約42.6萬日圓（約2萬港元）。受訪者更坦言，瞞著伴侶幽會開房、出門旅遊，年花百萬日圓大有人在，展現驚人財力。

延伸閱讀：日本綜藝揭盡「偷食渣男5大特徵」 道歉時不眨眼很可能在說謊（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 4

這婚外情究竟有什麼商機呢？報導分析，外遇客群多為30歲以上、具經濟實力的已婚人士。雖然相關企業無法明目張膽推出偷情方案，但只要切中偷腥者最大的恐懼——「絕對不能被另一半抓包」，就能挖出商機。所有可以掩蓋行蹤、製造不在場證明的周邊服務，全成了極具含金量的切入點。

例如外遇族最需要的就是在伴侶查勤時能模仿居酒屋的背景音、代接電話圓謊的「AI假朋友」、能模擬居酒屋油煙與煙味的偽裝噴霧；以及防窺探的專車接送與隱密個人包廂。儘管外遇在道德上備受爭議，但在龐大慾望與防抓包焦慮的推動下，這套以「掩護隱私」為主要訴求的周邊產業鏈，已經成為業者默默吸金的另類商機。

延伸閱讀：日本40歲人妻突收「女性聯署信」 才知10年枕邊人竟是超極品渣男（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 16

延伸閱讀：

黃仁勳認外遇！正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

極致體貼文化！日本消臭噴霧收服老外 官方統計：台人買最多

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】