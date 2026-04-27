夫妻愈常做愛反而愈易偷食？日本出軌率調查曝：或因生理需求旺盛

婚姻中的性行為頻率越高，感情就越穩定嗎？日本已婚人士交友網站Healmate的公司Raison d'Etre（東京都澀谷區），近日公佈了一項關於出軌與通姦的調查。



研究顯示，許多已婚人士尋求婚外情的背後，不僅是心靈寂寞，更有極高比例與無性生活有關。

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房事越勤越忠誠？日調查逾7成「完全不懷疑」配偶出軌

日媒指出，這項於2025年12月進行的調查，橫跨20歲至59歲族群。數據顯示，有超過76%的日本配偶深信另一半絕對忠誠，完全不懷疑對方有出軌行為。

而50多歲的受訪者中，有高達60.5%的人表示完全不懷疑配偶，比例居各年齡層之冠。20多歲的已婚者中，完全不懷疑的比例降至49.8%。僅約6.3%的受訪者表示有點懷疑或強烈懷疑配偶出軌。

誰最愛出軌？調查曝男比女更積極

調查深入分析性別差異，發現男性在婚姻外的狩獵本能與女性存在落差。從未有出軌念頭的女性為（54.9%）明顯高於男性（38.5%），顯示女性在維持婚姻穩定上展現更高的意志。

實際出軌或有出軌渴望的男性合計比例達24.4%，而女性則為15.1%。該公司指出，男性在追求婚外情上顯得更加積極主動，而女性則相對被動。

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慾望止不了渴？「每週兩次以上性行為者」想外遇者比例反彈

調查顯示，性生活的頻率確實會影響已婚者對婚姻外的渴望。在從未想過出軌的人群中，房事頻率呈現以下趨勢。

性行為頻率在「每週兩次以上」且「從未想過出軌」的人為55.3%，超過半數。頻率在「大約每週一次」的人，有67.4%表示從未想過或極少想過出軌，比例最高。分水嶺則以「每月一次」為界，隨著頻率降低，忠誠度隨之下降。若進入幾年沒有房事的階段，從未想過出軌的比例會跌至59%，甚至在「幾乎從不」的族群中僅剩53.3%。

然而，調查中也發現「每週性行為兩次或以上」的積極族群中，竟有14.5%的人坦言自己經常想要或實際上已經出軌。

針對此反轉現象，業者認為這與受訪者本身具備較強性慾有關。即便在婚姻內已有頻繁性生活，這類族群仍可能因為生理需求較旺盛，而持續在婚外尋求刺激。

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