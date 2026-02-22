日本出軌率最高地區排名 榜首非東京！這地區4人有1個偷食

日本哪個地方出軌率最高？排名第2的是岐阜縣，第3名是群馬縣。很多人第一反應會以為榜首一定在東京或大阪，但答案恰恰相反……出軌率最高的縣，既不是一線大都市，也不是人口最密集的區域。



來自日本老牌企業相模橡膠工業株式會社的最新報告，時隔7年的一輪調查，把這些原本只停留在印象裏的差異，清楚地擺在了枱面上。

該公司1月30日在特設頁面上公開了《日本人的性2026年版》調查結果。調查對象為全國20歲至60歲的約1萬4300人，事前篩選樣本超過3萬人，是日本國內少見的大規模、長期連續性調查。

這是繼2018年之後，時隔7年再次實施的同系列調查。內容並不只盯着「性」本身，而是涵蓋了日本人的性生活頻率、性經驗人數、初次性行為年齡、出軌情況，以及是否認為自己處於「無性生活狀態」等多個層面，試圖從生活細節入手，勾勒當下日本人的親密關係現實。

從最基礎的頻率數據來看，日本人每月平均性生活次數為1.95次。20多歲依然是最高階段，平均4.31次，但一進入30多歲就明顯下滑至2.52次，之後隨着年齡增長持續減少。

這種變化並不突然，更像是長期生活結構擠壓的結果。工作時間、通勤成本、育兒與照護壓力疊加在一起，使得親密關係在很多家庭中被不斷往後推。

如果把視角放到地域層面，差異會更加直觀。按都道府縣統計，性經驗人數平均值最多的是大分縣，為13.98人；最少的是岡山縣，僅6.59人，前者幾乎是後者的兩倍。這並不一定意味着「誰更開放」，而更可能反映出人口流動、社交半徑和地方生活方式的長期差異。

初次性行為的平均年齡為22.02歲，男性為23.01歲，女性為21.07歲。初體驗年齡最早的是奈良縣，其次是廣島縣；最晚的是山口縣。看似零散的數字，拼在一起，其實構成了一張相當穩定的地域分佈圖。

真正引發討論的，是出軌率的排名。新潟縣以24.01%位居第一，岐阜縣緊隨其後，之後是群馬、北海道和千葉。東京的出軌率為17.19%，排在第24位，大阪更是落到第39位。

與「都市誘惑更多」的直覺不同，日本一些人口流動性較低、熟人關係更密集的地區，反而更容易在長期壓抑中積累隱秘關係。

與此同時，另一條趨勢同樣清晰。20多歲男性中，35.5%表示沒有任何性經驗，女性也達到31.9%。從20多歲到50多歲，男性的未經歷率始終高於女性。整體來看，宮城縣未經歷率最高，岐阜縣最低。只看男性，高知縣比例最高；女性方面，則是奈良縣居首。

在未婚人群中，有交往對象的男性僅佔28.5%，女性為37.9%。即便在傳統意義上最容易戀愛的20多歲階段，也有超過一半的人表示目前沒有交往對象。戀愛正在從一種「人生默認選項」，變成需要額外付出卻未必能成功的選擇。

當被問到是否認為自己處於「無性生活狀態」時，回答「認為是」或「比較認為是」的比例合計達到55.1%。男性接近六成，女性也超過一半。富山縣自認「性冷淡」的比例最高，而青森縣認為「並非如此」的比例相對較高。

為什麼會是相模橡膠工業這樣一家企業，長期發布這類調查？原因其實並不複雜。作為日本歷史最久、規模最大的避孕套製造商之一，它比任何人都更早感受到親密關係變化帶來的現實衝擊。

日本人是否建立關係、在哪個階段開始減少、年輕人為何逐漸退出，並不是抽象議題，而是直接關係到行業未來的判斷依據。

《日本人的性》系列調查最早可追溯到上世紀70年代，長期保持相對固定的方法和周期，更像一份耐心積累的體檢記錄，而不是一次性的輿論操作。政府對性議題向來謹慎，學界節奏偏慢，反而是企業在這個問題上持續投入，形成了穩定的數據座標。

如果把這次調查中提到的「性生活頻率」放到國際範圍裏看，日本其實處在一個相當靠後的位置。

以「每月平均性生活次數」這一最常被引用的指標為例，日本此次調查得出的數字是1.95次。在發達國家中，這已經明顯偏低。以歐美為參照，美國和法國的同類調查中，成年人的月均性生活次數大多在4次左右，部分北歐國家甚至更高；即便是同樣面臨老齡化問題的德國、英國，平均值也普遍在3次上下。換句話說，日本的水平，大致只有這些國家的一半左右。

在東亞內部比較，日本同樣不算高。韓國近年來的調查顯示，整體頻率雖在下降，但仍普遍高於日本；中國由於調查口徑差異較大，很難完全橫向對比，但從多項城市樣本研究來看，一線和新一線城市的已婚人群，頻率也多在日本之上。

處男女率方面，日本的特徵更加突出。20多歲男性超過三成、女性接近三成的「無性經驗」比例，在發達國家中並不常見。歐美國家的同齡人群中，這一比例通常在10%上下，即便考慮文化差異，日本的數值依然明顯偏高。這也是為什麼日本在國際討論中，經常被單獨拿出來談「低慾望社會」。

放到國際範圍裏看，這組數據其實很容易打破一種常見印象，真相是日本並不是一個在男女關係上「更開放」的社會，相反，在發達國家中，它屬於頻率和參與度都偏低的一類，意不意外？

