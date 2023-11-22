二十四節氣｜小雪要在這方位「放杯水」　命理師教3招簡易開運法

11月22日就是24節氣中的「小雪」。



命理師柯柏成表示，開運也可以很生活化，並教大家3個小撇步，輕鬆就能招來好運和貴人。

吃這些食物可增運 經紀、銷售員這樣做有助「開單」 點圖放大看看柯柏成分享的簡易開運法：

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一、放鹽燈

柯柏成表示，在家裡放鹽燈是開運的首選方式，之前立冬的時候也建議大家可以放置鹽燈。

只是立冬時還不太冷，隨著「小雪」的接近，開始感到寒意，在家裡放鹽燈可以讓整個家都溫暖起來。

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二、吃黑色食物

「小雪」這個節氣在五行中屬水，柯柏成表示，中醫養生特別重視「養腎防寒」，故可多吃黑色食物，具補血益腎療效，也與節氣相應。

黑色食物包括黑豆、芝麻、黑棗、海帶、紫米及黑木耳等，這些都屬於開運食品，方便的話可以在飲食中適量添加。

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三、看方位置水

柯柏成提醒，若是想要增加貴人運的話，可以在辦公室的正西、西南方或正北方位擺放一杯乾淨的飲用水，用透明玻璃杯盛裝八分滿，在「小雪」當天的任何時候擺放，靜置一晚到隔天早上再倒掉。

柯柏成表示，這樣做可以接通方位靈氣來增加自己的貴人運勢，這種方法對於從事業務的人特別有用，難談的單子或過去胎死腹中的方案，在置水後可以重新跟客戶再提看看，會有不錯的效果。

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