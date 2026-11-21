港男在內地女生眼中仍然是筍盤？早前有一位內地女生在社交平台上發文，自爆非常想嫁到香港，但她直言並不是對香港男生情有獨鍾，純粹只是想當個「香港人」！ 她還一口氣列出香港的5大好處，狂讚在香港「演唱會想看就看、IG隨時隨地都能刷」，連整體的英文氛圍都讓人覺得自在又自由。 怎料正當她打好如意算盤、想靠結婚走捷徑的時候，有心水清網民講出殘酷現實，把樓主嚇得當場秒打退堂鼓，直呼「不嫁了」？！



一名內地女於小紅書上以「好想嫁到香港去」為題，表示自己超級「恨」嫁到香港，但她之所以會有如此想法，全都因她超愛香港，想成為「香港人」，甚至更高呼「要是自己是香港人就好」。她狂列鍾愛香港的5大原因指，於香港不但讀書並不用「那麼頭疼」，「演唱會想去就去，ins(IG)隨時隨地都能看」，而且香港的英語氛圍亦超好，她超喜歡和享受英語聽起來的「自由」感，和語氣的多變。

《愛回家之開心速遞》劇照

此外，她更指於香港生孩子不會被「按肚子」(即生產時透過按壓孕婦肚來協助用力)，連傷口的癒合情況亦聽說不錯，「生完就能出去玩」。對此有網民看樓主貼文後表示，香港「其實沒你想的那麼好」，「有些東西只是看上去美好」，更指「去香港還不如去廣東其他地方呢」，有居港的網民則稱「我都想要回內地身份證，內地過才是真安逸」，而且有很多香港的人現在反而更偏向前往內地打工，多於留在香港。

有網民亦向樓主表示，其實除了結婚，透過讀書，移民的方法都能夠來香港，但樓主對此卻表示「反正婚姻最後都是一樣柴米油鹽」，而透過結婚得到香港身份證的方法「效率高」，不用等七年的時間才得到身份證。但有網民卻向她釐清事實指，即使她嫁到香港，依然需住滿7年才能拿到身份證，而且更是滿了7年才可開始辦理，並非結婚便能立即獲得。樓主一聽此消息，便立即打退堂鼓表示「那我不嫁香港了」，將目標轉移至「英美」。

圖自小紅書

內地網民以為與香港永久居民結婚便能「自動獲批身份」，事實上根據香港入境事務處規定與內地出入境管理條例，內地配偶若想來港定居，必須先在內地戶籍所在地申請「前往港澳通行證」（俗稱單程證）。單程證設有嚴格的計分輪候制，審批期往往需時3至4年；即便順利取得單程證抵港，當事人領取的亦僅是非永久性居民身份證。根據香港《入境條例》附表1，申請人必須在香港連續通常居住滿7年，並以香港為永久居住地，方可遞交表格ROP169申請「核實永久性居民身份證資格」，以換領俗稱「三粒星」的永久性居民身份證。換言之，整套婚姻移民路徑從結婚到取得永久居留權，通常長達10年之久，絕非「走捷徑」即可一蹴而就。