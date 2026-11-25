許多人習慣在睡前開啟手機的「請勿打擾（俗稱勿擾模式）」，以免半夜被突如其來的訊息或來電吵醒，但若家人臨時有急事，可能因此錯過重要來電。對此，台灣大哥大分享2個iPhone實用設定，只要開啟「允許重複的來電」，或將家人加入「常用聯絡人」名單，即使手機處於勿擾模式，也能正常接聽重要電話。



台灣大哥大小編近日在Threads分享自身經驗表示，日前早上起床發現妹妹打來一通未接來電，原本還擔心是不是發生什麼事情，沒想到回撥後才知道，妹妹只是想確認冰箱裡的一盒布丁是不是她的。這段經歷也讓小編想起，iPhone勿擾模式其實有實用的隱藏功能，能避免使用者錯過真正緊急的電話。

「台灣大哥大小編」分享，iPhone勿擾模式其實有實用的隱藏功能，能避免使用者錯過真正緊急的電話。（threads@taiwanmobile_official）

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台灣大哥大說明，第一個方法開啟「允許重複的來電」，只要進入iPhone「設定」，依序點選「專注模式」、「請勿打擾」、「聯絡人」，接著進入「通知」，找到「允許重複的來電」並開啟即可。設定完成後，同一個人在3分鐘內再次撥打電話，來電就能突破勿擾模式限制，讓手機正常響鈴。

另一個方法則是將家人加入「常用聯絡人」的人員名單，如果希望家人的電話隨時都能打進來，可以透過這項設定讓指定聯絡人的來電不受勿擾模式影響，即使手機處於睡眠或勿擾狀態，也不必刻意連續撥打兩通電話。

貼文曝光後，引起不少網友討論，紛紛留言表示，

「如果真的有急事，搞不好就只有那一通的時間」

「學會了！不然每次別人打電話都沒接到」

「爺爺過世時我就因為勿擾沒有接到電話，那天後我關閉勿擾了」

「好重要的資訊！留用設定」

「這招實用，連打兩通當暗號很聰明」

「好實用的冷知識」



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