煲劇睇YouTube唔想彈通知打擾？教你iPhone自動專注模式設定方法

每日手機上的通知多不勝數。當好不容易打開 Netflix 或 YouTube，準備放鬆片刻時，往往不到五分鐘就被 Instagram、WhatsApp、Email 的提示音不斷打斷。若希望在觀賞影片時能完全沉浸於劇情之中，其實無須將手機調至靜音，只要善用 iPhone 內建的「專注模式」（Focus Mode），便能自動切換至「追劇模式」，讓通知靜音，達至真正的無干擾體驗。



「專注模式」比「勿擾模式」更靈活

Apple 自 iOS 15 起引入「專注模式」，目的在於協助用家有效減少外界通知干擾。與以往的「勿擾模式」不同，後者只能單一地關閉所有通知，而「專注模式」則允許用家針對不同生活場景進行客製化設定。

使用者可依照個人需要建立多種情境模式，例如「工作」、「個人時間」、「運動」、「睡眠」等。每種模式均可獨立設定允許通知的應用程式或聯絡人，達到精準控制訊息來源的效果。

更進一步的是，Apple 其後在更新版本中新增了「App 自動觸發」功能。當用家開啟指定應用程式（如 YouTube、Netflix、Disney+、Apple TV 等）時，系統可自動切換至對應的專注模式，將通知靜音；而在離開該應用程式後，手機又會自動回復至一般狀態。這種自動化設計，讓「專注模式」成為日常生活中極為實用的工具。

+ 5

整個設定過程只需數分鐘，便能令 iPhone 自動辨識「煲劇時段」，以下為具體步驟：

一、開啟「設定」→「專注模式」

首先進入 iPhone「設定」頁面，選擇「專注模式」。頁面上會顯示幾個系統預設模式，例如「工作」、「個人」或「睡眠」等。若想建立全新的追劇模式，可按右上角的「＋」號新增。

二、自訂專注模式名稱與圖示

選擇「自訂」後，可為模式命名，例如「追劇」、「休閒時光」或「電影時段」等，並選取代表性的圖示，如電視或爆米花，以便辨識。這一步的命名僅供個人識別，實際功能不受影響。

三、設定自動啟動條件

在新建立的模式頁面中，向下捲動至「設定排程或自動化」，選擇「App」。接著，挑選希望觸發此模式的應用程式，如 YouTube、Netflix、Disney+ 或其他串流平台。完成設定後，當使用者打開上述任一應用程式時，iPhone 便會自動切換至「追劇模式」；離開應用程式後則自動恢復至原狀，無須手動操作。

四、設定允許的通知與來電

返回主頁面，在「允許通知」部分可指定例外聯絡人，例如家人或緊急聯絡人，以確保重要訊息仍可即時接收。而其他應用程式通知，如社交媒體或購物推播，則會全部靜音。此舉能有效過濾非必要訊息，維持專注環境。

五、完成設定與測試

設定完成後，只需打開 YouTube 或 Netflix，螢幕上方即會顯示「追劇模式」啟用提示。此時所有通知自動靜音，並不會干擾畫面。當關閉應用程式後，系統會立即結束「追劇模式」，回到正常狀態，全程無需額外操作。