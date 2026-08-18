手機儲存空間太滿不夠用？教8個隱藏設定　自動幫你清理多餘相片

手機的容量需要適時地清理，維持軟體間的運作順暢。以分享科技產品知名的台灣YouTuber Tim哥分享，其實手機不一定需要買到大容量，透過八項隱藏設定，便能有效解決空間爆掉的問題，例如將不常用的軟體移除、刪除照片等。此外，主要的通訊軟件Line的快取資訊則相當龐大，即時地刪除相關資料，能輕鬆將iPhone釋放出好幾GB的空間。



8招簡單方法可釋放大量存儲空間（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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一、開啟iCloud照片「最佳化」

透過此功能，手機僅保留縮圖，原始照片會自動上傳至iCloud雲端，可有效節省裝置儲存空間。

操作步驟：

1、點選AppleID帳號

2、進入「iCloud」

3、點選「照片」

4、開啟「同步此iPhone」

5、勾選「最佳化iPhone儲存空間」



二、徹底清空「最近刪除」相簿

刪除照片後，系統會將檔案保留30天，必須手動清空才能真正釋放手機空間。

操作步驟：

1、開啟「照片」App

2、滑到最下方，點選「最近刪除」

3、點選右上角「選取」

4、點選「全部刪除」



三、檢查系統空間並啟用雲端訊息

可查看iOS系統與系統資料佔用量，並透過iCloud將舊訊息儲存雲端，釋放手機空間。

操作步驟：

1、開啟「設定」

2、點選「一般」

3、進入「iPhone儲存空間」

4、若出現推薦選項，點選啟用「iCloud雲端訊息」



四、Google相簿分流備份與釋放空間

建議將Google相簿權限設為「受限制」，僅手動備份重要照片，並利用釋放空間功能移除手機已備份檔案。

設定權限步驟：

1、開啟「設定」

2、搜尋並點選「Google相簿」

3、點選「照片」

4、改為「受限制的取用權限」，只備份選取的照片，節省Google雲端空間



釋放空間步驟：

1、進入Google相簿App

2、使用「釋放空間」功能，一鍵移除已備份到雲端的檔案



五、清除通訊軟體快取（LINE/WeChat/WhatsApp）

清除快取不會刪除聊天記錄，可有效釋放因暫存檔佔用的GB級空間。

LINE操作步驟：

1、進入LINE主頁

2、點選右上角「設定」（齒輪圖示）

3、進入「聊天」

4、點選「刪除資料」，針對「快取」按下清除



WeChat/WhatsApp操作步驟：

1、進入App的「設定」

2、找到「儲存空間」相關選項

3、清除快取



六、卸載未使用的App

可讓系統自動移除久未使用的App程式本身，但保留文件與資料，日後重新安裝仍可保留原資料。

操作步驟：

1、開啟「設定」

2、搜尋或點選「AppStore」

3、勾選開啟「卸載未使用的App」



七、合併重複照片

快速找出並清理因傳輸或複製產生的重複影像，節省手機空間。

操作步驟：

1、開啟「照片」App

2、滑到下方「更多項目」

3、點選「重複項目」

4、點選「選取」→「全選」→按下「合併」



八、實體備份（Type-C/SD卡）

若不想使用雲端空間，可透過外接裝置備份後再刪除手機檔案。

操作方式：

1、使用Type-C讀卡機或隨身碟連接iPhone

2、複製照片或影片至外接裝置

3、確認備份完成後，刪除手機內原檔案



在執行完上述的八項清理技巧後，建議可將手機「重新開機」，使系統重新計算與更新儲存空間狀態。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：大掃除舊手機、舊電腦先別丟！全家送2000點「直接當錢花」，四大超商環保綠點優惠一次看】