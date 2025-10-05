不開會難受？年輕人全天都開手機這設定 直呼拯救人際關係神功能
撰文：風傳媒
出版：更新：
現代人最不可或缺的就是手機，一機在手買東西、聊天、看社群都可以，不過就有網友分享，近期觀察到年輕人都很愛開「勿擾模式」，不少人都相當有共鳴，直言「真的很好用」！
年輕人都在用勿擾功能！過來人大讚：用過回不去
有網友在社群平台threads上發出一張截圖，圖片上顯示手機的勿擾模式，並寫下自己的觀察「當代年輕人24小時都在開」。沒想到引起許多人的共鳴，大家紛紛表示：
「確實，我朋友要找我都找不到」
「不開很難受」
「我出門就開」
「沒關過」
「勿擾加靜音，與世隔絕」
「偉大的發明，減少了分手的機率」
「開過就回不去了」
依iOS系統為例，只要在控制中心按下弦月圖像，即是開啟勿擾模式，只要開啟勿擾模式，就能將通話、提示和通知設為靜音，不少人會在睡覺、讀書時使用這個功能。不過只要開啟這個模式就收不到任何通知，有網友就指出，家人因為這樣而聯繫不上他。
事實上，iOS系統仍可以設定開啟勿擾模式時想收到的通知，只要進入勿擾模式中設定聯絡人、想收到的App通知就可以，這樣就可以享受打開勿擾模式的個人時間，又不怕錯過重要的通知及訊息。
延伸閲讀：Bill Gates自爆不用iPhone用Samsung 只因折疊手機有「這功能」（點擊連結看全文）
+2
iOS 26升唔升好？超多新功能 但電池續航力大跌 Apple解釋原因網民大讚iOS 26通話篩選功能 擊退所有騷擾電話 優缺點話你知iOS 26更新！11大新功能必知：Liquid Glass介面 3款舊機被淘汰OpenAI升級ChatGPT新功能 語音可調至2倍速 自定義指令免重複iPhone 17 Pro宇宙橙色、藏藍色惹熱議！網民：排球少年專屬配色美版iPhone 17系列徹底告別改卡槽？加大電池容量內部０改造空間
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人都在用手機1功能！過來人大讚「不開很難受」：用過回不去】