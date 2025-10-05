不開會難受？年輕人全天都開手機這設定　直呼拯救人際關係神功能

現代人最不可或缺的就是手機，一機在手買東西、聊天、看社群都可以，不過就有網友分享，近期觀察到年輕人都很愛開「勿擾模式」，不少人都相當有共鳴，直言「真的很好用」！



年輕人都在用勿擾功能！過來人大讚：用過回不去

有網友在社群平台threads上發出一張截圖，圖片上顯示手機的勿擾模式，並寫下自己的觀察「當代年輕人24小時都在開」。沒想到引起許多人的共鳴，大家紛紛表示：

「確實，我朋友要找我都找不到」

「不開很難受」

「我出門就開」

「沒關過」

「勿擾加靜音，與世隔絕」

「偉大的發明，減少了分手的機率」

「開過就回不去了」



依iOS系統為例，只要在控制中心按下弦月圖像，即是開啟勿擾模式，只要開啟勿擾模式，就能將通話、提示和通知設為靜音，不少人會在睡覺、讀書時使用這個功能。不過只要開啟這個模式就收不到任何通知，有網友就指出，家人因為這樣而聯繫不上他。

筆記本電腦附近的手機（Pixabay@pexels）

事實上，iOS系統仍可以設定開啟勿擾模式時想收到的通知，只要進入勿擾模式中設定聯絡人、想收到的App通知就可以，這樣就可以享受打開勿擾模式的個人時間，又不怕錯過重要的通知及訊息。

延伸閲讀：Bill Gates自爆不用iPhone用Samsung 只因折疊手機有「這功能」（點擊連結看全文）

+ 2

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：年輕人都在用手機1功能！過來人大讚「不開很難受」：用過回不去】