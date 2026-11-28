領域的多元擴張，不光使得「白金奇蹟」瀬戸環奈驚喜投身YouTube、Twitch平台，拍攝有趣的「排球挑戰」企劃外，更有著多位頂流要角，相繼出品自己的「周邊商品」，掀起了不小的網路話題！



包括「天下第一人」河北彩花發行了「護唇膏」、以及宮下玲奈出品了「香水」等產品後，11月18日，曾為Idea Pocket「三幻神之首」的桃乃木香奈，更無預警地揭開了自己的「MOMO chocolate」，著實讓粉絲們又驚又喜！

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能知道，過往有著「影業大胃王」頭銜的桃乃木香奈，除了是日本知名拉麵店「ラーメン二郎」鐵粉，完成了日本總計46家店的「全制霸紀錄」外，更經常於Instagram分享「冰品甜品」，著實能看見其熱愛美食的程度！

有趣的是，著迷甜食的她，日前竟釋出與日本大型連鎖店舖「唐吉訶德」（DONKI）合作的情報，一同推行了聯名朱古力產品——「MOMO chocolate」！注目的是，桃乃木香奈不僅特意設計成「圓形狀」方便食用外，口味部分更選擇輕盈的「抹茶風味」，使得不論是下午茶時間，還是當作飯後甜品，都十足適合來食用「MOMO chocolate」。

然而隨著桃乃木香奈正式官宣「MOMO chocolate」的發售情報，非但迅速引發網友們的相繼討論，並寫下「絕對要買來吃吃看」、「好期待它的口感」外，據悉，目前在關西及沖繩的唐吉訶德店舖裡頭也陸續上架！因此，對此感興趣的朋友，不妨在日本旅遊時能一併購入，品嚐這話題滿點的「MOMO chocolate」吧！

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