撰文： 野外動向 HK Discovery 最後更新日期： 2021-04-22 22:00

誰不想在野外築起一個舒舒服服的家，盡情享受大自然！有些初嘗露營樂的朋友，多會在設備齊全的營區宿一宵；稍有經驗的，則可能在高山上度過一晚甚至數晚。

登山用帳篷的特點

Q：登山用帳篷和普通的露營帳篷有什麼分別？

A：因要背著來行走較長路程，選擇登山用帳篷時，體積和重量是重點。

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行山露營的樂趣？

背著自身衣食住的行李和帳篷去露營，到達目的地時，會特別有成功感。

全程輕輕鬆鬆，不用理會周圍的眼光，可以自由安排用餐時間和睡眠時間，尤其適合愛好自由的人士。（在香港的話，記得查清楚那裡是合法的露營和生火地點呢！）

露營的感覺是能讓自己融入在大自然當中，比如在漫天星空下睡覺是非常浪漫的事情，請一定要親身體驗一下！

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【文章轉自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：【露營裝備】帳篷 ─ 你的野外安樂窩】

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