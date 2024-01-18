你有沒有試過早上一直起不了床，起床後還會肚子痛和胃痛，導致上班經常遲到或缺席？你可能以為這些狀況是一般「都市病」，但其實後果可以很嚴重！日本有位中學女童長期感到疲倦，早上賴床情況嚴重，經常因為肚子痛而遲到，甚至曠課，父母一直懷疑女兒被同學欺凌或對學業感壓力，但最後還是找不到原因。女孩曾多次求醫也未能找到身體有任何異常和疾病，直到某天醫生為她做了一件事，終於解開「懶惰症」的謎團，原來每10個中學生便有1個人患上這個病！？



日本節目《ザ!世界仰天ニュース》曾播映都市人常見的怪病合輯，其中一個案例相信不少人都有經歷過。日本有位女中學生因為經常露出倦容，從小就被家人和同學標籤做「懶人」。每天早上，媽媽都會用各種方法叫她起床上學，但都完全沒有效。不知道為什麼，女生早上總是會賴床，無論怎樣也不能立即起床。女生的賴床情況非常嚴重，父母不禁懷疑到底女兒是否在學校受到同學欺凌？

《ザ!世界仰天ニュース》

好不容易起了床後，女孩便會開始肚子痛，每天早上睜開眼後第一件事就是衝入廁所，父親因為女兒經常在早上霸佔著廁所而感到非常困擾。準備出門上學時，到時又會開始痛，所以女孩經常上學遲到，甚至缺席。

女孩曾多次求醫，但都被診斷為感冒、腸胃炎，總是找不到醫治方法。其實女孩的身體並不差，一直以来也沒什麼大病，就是每天都懶洋洋地躺在梳化上，做事提不起勁。爸爸以為女兒是有「心病」，便開始輔導她說：「人生會發生很多不愉快的事，但我們也要勇敢面對哦！」可是，女孩根本就沒有任何心理問題，亦不是故意「詐病」。

👇👇👇點擊圖片看女孩到底患了什麼病和預防辦法👇👇👇

+ 32

她的「懶惰病」症狀越來越明顯，每天放學後，第一件事只是躺在梳化上動也不動。食慾不振、即使吃了也會想嘔，洗澡後會變得四肢無力，整個人處於放空狀態。

爸爸媽媽終於覺得事情變得嚴重，決定帶女兒到醫院檢查。她接受了電腦斷層掃描和抽血檢查，但仍然找不到原因。直到有一天，女孩的肚子突然出現激烈痛楚、雙腳麻痺得不能動彈。女孩立即送院治療，醫生為她檢查血壓，女孩分別在躺著和站著的姿勢量度血壓，最後終於找到「懶人病」的真身！

飛田新地｜大阪超神秘紅燈區！切忌亂入「餐廳」+遊客須守這規矩

醫生認為女孩患有「起立性調節障礙，每10個中學生便有1個人會患上這個怪病。人類在站著時，血液會因為重心而集中在下半身，為了防止這個情況出現，人體內下半身的血管會自動收縮，加速心跳，讓血液平均運送到身體不同器官，包括大腦，而有「起立性調節障礙」的病患就缺乏了這個功能，腦部出現缺氧，造成經常出現疲勞感、站立不穩和無法集中精神等。而處於青春期的中學生會因急劇發育，導致自律神經不平衡，造成「起立性調節障礙」，這樣便解釋到為什麼女孩就算想起床也動彈不得。

《ザ!世界仰天ニュース》

地盤安全帽顏色冷知識 咩色最高級？工程網民：呢隻色係隱藏BOSS

根據女童本人真實的分享，她表示有時候疲倦感會令她連動一根手指的力氣也沒有，女孩的媽媽指，女兒有時候會睡超過15小時。其實除了青少年之外，如果成年人經常睡眠不足或缺乏足夠水份，也有可能會出現「起立性調節障礙」。就算是身體健康的人，如果經常在家中懶懶閒、不做運動的話，也有機會患上「起立性調節障礙」。

醫學上還未找到能夠完全根治的方法，醫生提出以下方法改善及預防「起立性調節障礙」。第一，多喝水，第二，攝取足夠的鹽分；第三，吃酸梅乾，能有效增加血液量；第四，睡覺時穿上壓力襪，防止血液集中在下半身。