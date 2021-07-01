搞小圈子、周圍亂爆秘密？人生10大被好友背叛時刻　你一定體驗過

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-07-01 22:00

「後來的我們依然走著，只是不再並肩了，朝各自的人生追尋了。」聽著〈後來的我們〉想著現在的我們怎麼會變成現在這樣？是從什麼時候開始的呢？

有沒有一種朋友，你們從前非常要好，好到你身邊的朋友都認識，也知道你們是麻吉閨密，但在某個時刻因為對方的背叛，你們就不像以前那樣要好了，即便覺得多麼可惜，卻都回不去了。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶大家來看看，你都一定經歷過——人生中被好友背叛的十個受傷時刻，提醒大家可以先拿起你的沙包與衛生紙，剛好可以陪伴你度過又怒又難過的時間。

▼▼▼人生中被好友背叛的十個受傷時刻▼▼▼

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同場加映：【人際關係】6種朋友令你變得更優秀 你的閨蜜能正面影響你嗎？

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年04月26日至2021年04月25日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『被好友背叛的時刻』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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