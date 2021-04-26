職場遇人際衝突　迴避是否最好做法？專家教3大應對原則達致雙贏

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職場上遇見意見不合而引起的衝突時有發生。衝突常常涉及高漲的情緒和急速的對應，對於愛好和諧關係，凡事只會慢慢傾的內向者，衝突是最不想遇見的惡夢。（以下內容節錄自《內向者的空間爭奪戰》。）

文：周偉豪（心理輔導員及表達藝術治療師）

記得以前在建築地盤開會，有一名性情火爆的項目代表時常提高嗓子，粗聲粗氣的向我發難，縱使他的論點是徧頗，有些更是無理的；但當時的我無力招架，除了感到面紅耳赤之外，只剩下一個空白的腦袋。

每當事後回想，自己其實有充足理據可以反駁的時候，更是惱恨自己為何不爭氣，把寃屈都硬吞下去了。

既然衝突在所難免，內向者除了逃跑或屈就，還有其他出路嗎？

面對職場人際衝突時的3個救命法（點擊放大閱讀）▼▼▼

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《內向者的空間爭奪戰》書本封面

書名：《內向者的空間爭奪戰》

作者：周偉豪先生，曾任建築師，現在是心理輔導員及表達藝術治療師（IDEC®），期望成為soul architect，以輔導和文字助人構築美麗的心靈。著有《改寫未來的9種生存力》（合著，獲2015年金閱獎科技生活組最佳書籍）、《無朋友》（合著）。

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【本文獲「突破出版社」授權轉載。】

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