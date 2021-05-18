撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-05-18 07:00

身處職場要小心說話，提出辭職時更要小心，一旦做得不妥當、不夠得體，離職者在業內的形象及口碑可能會被破壞！日前有連登網民開Po發圖文，題為「原來當年Faith依隊嘢係咁樣解散」，截圖中Mk男團Faith的官方頻道留言稱，當年組合有兩名第一代成員以WhatsApp message形式通知公司要離隊，其後更直接「失聯」。用WhatsApp或者email辭職代替書面請辭可以嗎？辭職時面對HR詢問應該點應對？辭職原因是否照直講？

事源有網民開Po並附上YouTube留言欄的截圖。（連登討論區截圖）

日前有連登網民開Po，題為「原來當年Faith依隊嘢係咁樣解散」，網民更附上Faith MV下的留言截圖。有網民上年曾在留言欄詢問Faith成員的近況，官方隨後回應指第一代成員中有兩人當年用WhatsApp通知公司要離隊，但其後完全無辦法聯絡上，直至去年已經「失聯」4年時間。



辭職時用WhatsApp通知上司是否職場大忌？提出辭職後有甚麼一定不能做？如果同上司有牙齒印，不想直接向對方請辭，讓同事幫忙遞信又得唔得呢？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為職場新鮮人指點迷津。Son姐提及遇過有人非常得體地辭職，離職後仍與舊公司保持良好關係，最後更可重回舊公司工作！

👇👇👇即睇專家教8大得體地辭職👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

早前有外媒報道，英國福特汽車（Ford）一間經銷商每月最後一個星期五都會舉辦一次pizza派對，讓一眾員工聯絡感情。不過公司一名兼職女員工萊維茨卡（Malgorzata Lewicka）聲稱從來未被邀請參加pizza派對，沒有人問過她想訂甚麼食物一起吃，加上長期被無視，以及工資上被性別歧視，而公司後來更因職位必須轉為全職而將她解僱。最後她憤而狀告公司職場欺凌，最終結果判處勝訴，女員工獲賠2.3萬英鎊（約港幣249,605元）。

職場欺凌可以是言語上或行為上的欺壓，有時候同事一個小舉動可能已經令其他人感到受冷待，例如成班同事約食lunch，但唯獨不邀請你，難免令人感有hard feeling。日常工作中有甚麼訊號令你發現自己被同事杯葛或排擠？職場新人總是驚驚青青，面對疑似職場欺凌的行為時應如何應對？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇即睇被同事杯的8大訊號以及專家教6招應對👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

放工後可否不回覆工作訊息？有網民在「香港討論區」中發文指，公司有3位90後同事分工作同私人兩部手機，一收工就不會看工作手機以致耽誤其他同事工作，於是問網友「年輕人咁強調私人時間唔理公事，有冇問題，算唔算自私」？不少網民留言熱烈討論，「放工唔做公事嘅前題係有交帶，如果真係成日要人幫佢執手尾係有問題」、「責任同人工成正比都係講緊工作時間，放工點解要做而又無得計番OT? 咁鍾意做嘢又唔收錢點解唔去做義工呢?」

打工仔有兩部電話是否是「死罪」，放工不覆短訊得唔得？《開罐 Opener》請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為一眾職場新鮮人指點迷津！

👇👇👇點擊看職場前輩投訴90後同事：放工唔睇短訊👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：FreshGrad 14個職場生存技

職場生存之道向來是職場新人最頭痛的問題！有連登網民開Po，題為「返工多年嘅老鬼有咩同fresh grad講？」，提及一眾FreshGrad即將脫離學生身份，踏入職場要注意的事項。

不少網民提醒如果遇上伏工，或者覺得留在公司學唔到嘢，就要考慮離開，千萬不能有「做夠一年先好轉工」的心態。有網民就提到工作時若遇到不明白的地方，千萬不要自以為是，一定要問清楚明白先去做，以免最後出現更大問題。👇👇👇即睇老屎忽教14個FreshGrad必睇職場生存之道👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

想知仲有甚麼職場生存之道？立即點擊內文：老鬼發文教FreshGrad 14個職場生存技「做夠一年先轉工」啱定錯？