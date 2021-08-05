分手後，為何遲遲忘不了前任？有時候我們會遇到這種困擾，與前任一起走過的路總是特別刻骨銘心，儘管表面看起來已事過境遷，但內心深處依然還張望著他的影子。而若是你的現任伴侶對前任念念不忘，這就已經踩到了親密關係中的底線了。誠然，我們無法太苛刻的要求另一半必須「忘掉」前任，但若他出現以下的行為，那他對前任可能不僅只是一種思念和習慣，還更埋藏著許多危機... ...



1. 經常對前任聯絡

雖然說每個人的狀況不一樣，但是基本上與前任「割席」之後，還維持著朋友關係的人少之又少。當你發現你的伴侶正和前任規律地聊天時，那可能不是一件尋常的事！那些看似簡單的關心語句，比方：早安、晚安、你好嗎、今天好嗎，其實都透露著對前任的一種思念，即便他嘴裡推托「這也沒什麼」，而聊天內容真的都沒有出現任何曖昧文字，但這種行徑正表示，他習慣有前任陪伴的生活。

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