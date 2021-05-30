撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-05-30 07:00

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

坊間常說凱格爾運動有助「收陰」，令陰道更緊緻，增加令大家在性上更滿足，同時可以改善尿失禁等問題。香港註冊西醫鄭曉蔚醫生表示，醫學上的確有數據支持，凱格爾運動可以提高「性趣」，但同時亦接觸過不少個案，用錯方法做凱格爾運動，甚至連要訓練哪一個部位都搞不清，最後徒勞無功，白白浪費時間。鄭醫生會為大家介紹凱格爾運動的正確做法，每日只需20分鐘左右，而且坐著、站著、躺著都可以做！

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鄭醫生的Facebook及Instagram

女生下體有異味甚麼辦？別緊張，原來不同味道有不同原因，有些更是正常味道。情趣女王SallyQ分享了跟台灣外科醫生黃馨慧的訪問，解讀不同下體氣味之外，更教大家如何好好保養自己的私密處。

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早前教過大家清洗、保養陰部，以及如何修剪陰毛等，不過對於陰部、乳頭等敏感部位的顏色，卻仍有不少人將之跟性經掛勾，甚至會有「黑鮑」、「Pink lin」等俗稱。情趣生活顧問、HeavyTaste情趣精品店店主夫人為大家解惑，影響部位顏色，原來有兩大因素。

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同場加映：女生也可做主動 16招增進感情床上床下都適用

情侶相處久了，少不免會因為開始互相習慣，而失去新鮮感，每次啪啪啪都有如例行公事，長久下去會令大家都不再性福。情趣用品店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，今次教大家簡單幾招，讓女生在床上床下都一樣可以爭取主動，增進大家的感情。

不用很複雜的鋪排，或者甚麼心理暗示；有時一個眼神、一個動作，就可以挑動令男生的情欲，Cindy教授的6招可以即學即用，而且非常簡單，更可以令你們的關係更上一層樓！除了以下6招，內文還有更多各方位招數，助大家增進感情，一起來看看吧！

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