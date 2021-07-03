撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-07-03 07:00

世界上有不少令名醫也束手無策的罕見病，日本就有位女高中生竟然得了「不能乘坐巴士」的怪病，每次上巴士便會出紅疹、呼吸困難，甚至昏迷不醒！最近有電視台節目翻拍這個奇怪病例，經過醫生詳細的檢查和實地考察後，終於發現了導致少女病發的原因，除了巴士之外，跑步、拍手、騎單車等也會對她造成生命危險，到底這個令醫生也震驚不已的真相是什麼？

日本電視台節目《THE突破ファイル》最近翻拍了一位患上「巴士過敏」女高中生的奇怪經歷。她的名字叫松尾彩夏，某天早上與朋友一同乘坐巴士回校時，突然發現自己的手腕、小腿和脖子出現大量密集的紅點，然後眼前一黑昏迷倒地。朋友立即送她到醫院急症室，經醫生初步診斷彩夏在巴士上有過敏反應導致休克，可是進行抽血檢查後卻找不到任何致敏原，令醫生們都束手無策。

病情一直得不到改善，彩夏就連踏單車、甚至拍手也會出現過敏反應，嚴重影響日常生活，但卻找不到過敏的源頭。醫生決定到少女發病的地方進行實地考察，最後終於找到驚人的真相！

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同場加映：日女學生常賴床唔返學被嫌懶惰 求醫原來患怪病 香港學生都會有

你有沒有試過早上一直起不了床，起床後還會肚子痛和胃痛，導致上班經常遲到或缺席？你可能以為這些狀況是一般「都市病」，但其實後果可以很嚴重！日本有位中學女童長期感到疲倦，早上賴床情況嚴重，經常因為肚子痛而遲到，甚至曠課，父母一直懷疑女兒被同學欺凌或對學業感壓力，但最後還是找不到原因。女孩曾多次求醫也未能找到身體有任何異常和疾病，直到某天醫生為她做了一件事，終於解開「懶惰症」的謎團，原來每10個中學生便有1個人患上這個病！？

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同場加映：信箱驚現10年前亡妻親筆信 女兒朗讀後單親鐵漢爸秒淚崩

一般家庭裏，媽媽通常跟孩子的關係比較好，而爸爸則是較有威嚴的存在。不過凡事也有例外，日本節目訪問到一對關係好得猶如密友的父女，細問之下發現原來女孩的媽媽早在8年前因患癌過身，單親爸爸需要肩負起妻子的責任，獨力養育孩子。最神奇的是，早前郵局突然寄來了一封來自亡妻10年前寫的親筆信，女兒在鏡頭面前讀出媽媽在患病期間寫下的說話，本來表情冷淡的爸爸也忍不住流下後悔的淚水......

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