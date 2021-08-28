6款日本Daiso神奇小物超有用又高性價比　零食封口機必屬人類恩物

日本的百元商店經常推出各種神奇又有趣的小東西，而且幾乎都是佛心的百元均一價，想大量購買也不傷荷包，常常成為人們挖寶的好地方。而Daiso是日本的百元商店龍頭之一，當你在日本Daiso採購時可以找到非常多能為居家增添亮點的日本創意小物，其中特別值得一提的Daiso商品就是廚房家用小物類用品。LIVE JAPAN幫你挑選了6款充滿創意又能幫你省時省力的神奇小物，想用小資收穫日本創意商品回家的人可以來參考看看喲！



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日本百元商店就是這麼新奇又親民！

日本總是以各種異想天開的創意而為世人所驚嘆，就連超親民平價的百元商店中都能挖掘到不少有趣的東西，讓人忍不住想買來試試看，也因為定價真的太親民，即使大量購買也不吃虧傷荷包，絕對是小資旅人的伴手禮採購好去處！

推薦大家下次來到日本時記得將百元商店安排進行程內，去親自逛逛並見識一下日本百元店的無限創意及有趣商品，說不定能立馬找到適合為自己的生活增添樂趣與方便的小法寶哦！

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