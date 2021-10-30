回頭草唔怕食！但你搞清楚原因嗎？只為約炮成功率低更害死自己

當前度，或者是曾經曖昧的對象、拒絕過自己的對象，釋放出單身的訊號（無論是社群上的、間接得知的），恰逢自己單身，時常就會想要試圖重新聯繫、或者是在對談中有意無意撩撥（也有可能當下你根本沒發現，但現在回想起來好像真有這麼一回事）。

文：草泥, Daniel Hsu（GQ Taiwan）



好似暫別了一段時間，對方變得更有魅力，然後想著自己是不是有那麼一點機會，重新建立起關係（管他是感情還是肉體）。這不難理解，在地鐵上看到空位釋出，都會想要去坐了；現在有人現在明晃晃地單身，大開機會之門，難免也會把自己擺上那個位置，想著自己是否有機會。

可除非你明確知道對方也有相當的感情與意願（或者是你很有信心能夠讓對方重燃熱情），不然我通常都不建議大家在這種時候去吃回頭草。因為趁虛而入，甚至就是貪圖一個方便與捷徑的心態，通常不會帶給你什麼好結果。

▼▼▼按圖即睇回頭草應該點食先最好 ！▼▼▼

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仔細想想，當我們看見這些訊號進而產生回頭撩撥的意念時，常常就是想繞過最開始的暖場、理解、熟識，付出時間去把兩個人頻道調整到一起（說真的，有時候想到要花這些時間心力就覺得排斥），想快速地進入狀況，然後走入曖昧，接著建立關係。但人的感情事，又不是什麼電動，擺了一陣子之後，有空了就在讀取以前的存檔，接著繼續玩。當你的喜愛夾帶取巧的的心態，通常在勝率上就會低很多。

兩個人沒有走在一起，而是這樣的一個「舊人」關係，那表示過去就是機緣不巧、性格不合，想要迅速達陣，基礎並不穩固，通常不太容易成功。而坦白說，這時候我們就是趁虛而入，不要以為自己隱藏地有多好，你的舉動，對方其實也都實實在在地看在眼裡；你的意圖，對方多半也明白。尤其是你又帶著投機心態，那反而更容易讓你說錯、做錯，弄巧成拙，反而把雙方距離拉得更遠。

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回頭尋舊人，花的時間其實不比找新人少，甚至會花更多時間心力，而當你真心誠意想這麼做的時候，絕對要提醒自己要有「重新／從頭開始」的態度與作為，一步步來，並且從過去失敗或者不快的經歷裡面去改進。

另一方面，吃回頭草就吃回頭草，不需要「想吃又裝客氣」，我都說了，大家其實都清清楚楚，那倒不如就抱持雙方都心知肚明（可是不用說白）。你坦率自然地跟對方相處，同時又真心誠意地付出時間與心力，在對方也清楚你回頭意圖的前提下，其實勝率反而會更高。所以，回頭草可以吃，但是要吃得自然又坦蕩。

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但如果你真的只是想圖個捷徑方便、想說試試看有沒有機會來約個一炮，那我說實在的，還是別了，不安分的企圖會讓你拿捏不好分寸，導致勝率不高，結果多半不如意。而且，對方不買你帳就算了，拿你當八卦閒聊、嫌棄，甚還讓共同朋友知道了，那只會讓自己名聲與印象塗上一層髒污。

永遠別做那些勝率低又多損失的事情。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：「回頭草」其實可以吃？但要怎麼吃得自然又坦蕩是重點！】