近年職場流行一個詞語，叫「裸辭」，即未有找到新工就決定辭職。最近也聽到不少千禧一代將「裸辭」付諸實行。香港人，尤其係Gen X香港人精打細算，每一個決定都要計ROI，難怪大多數非千禧一代香港人覺得「裸辭」太過羅曼蒂克。

（以下內容節錄自《識腦就識撈》。）



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勇氣無疑是年青人最大的資產，不過最近有幾個年輕人問我，不知如何在CV及面試時解釋這個「裸辭」Gap Period。當然，最糟糕的是撒謊編造一些藉口，因為大多數面試官會看得出「老作」。

我常常告訴裸辭mentee當在面試時被問到Gap Period，其實最重要的是看你這個「裸辭」後的經歷，有沒有給自己帶來成長和增加自我意識的機會。有時候「裸辭」也可能幫助你在成長路上成熟起來。Charity: Water的創辦人Scott Harrison本來為紐約各大Nightclub及時裝展的Promoter，一切名利應有盡有，後來他「裸辭」跑去非洲Liberia當義工，問自己「如果他反轉180度來生活，那會是怎樣？」兩年來，他發現當地人飲用的水充滿病毒細菌，嚴重影響健康、教育及家庭各範疇。結果他回到紐約成立Charity: Water，以建立取得乾淨水源的系統改變這個世界，終止貧窮。

當然，這故事可能是萬中無一，不過當我們在預備裸辭前，先參考一些小貼士。

小職員生存小貼士

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先問自己情緒有多大影響這決定？

有幾位mentee向我諮詢有關離職的建議。當他們談論當前的工作時，他們常常因與老闆或同事的關係毅然劈炮。對此，我會引導他們說出諸如「被壓迫，不信任，不被理解，被責備之類的情緒。」通常，對於那些要發送辭職信的人，我的建議是先花幾天時間冷靜下來。如果情緒平息時，你仍然認為離開是最合理的選擇，那麼請打印出辭職信並發送！

考慮當前工作中的學習曲線（Learning curve）和貢獻曲線（Contribution curve）

冷靜下來之後，在決定離開之前，你該怎樣理性分析？我跟下一代coaching時，通常會問：在這職位的Learning curve及Contribution curve是否到頂？我一般建議是至少等待達到學習曲線的峰值，最好等到貢獻曲線開始趨於平緩，然後才開始思考下一步。

想想當你要預備簡歷（CV）時，你會如何寫在這份工作，算一算在過去這份工作中學習到的新技能，也能否講出三至五個關鍵成就（key accomplishments）？能否在日後見工的時候具體講述？

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準備如何以積極和令人信服的方式解釋辭職

當然在應徵面試時，要解釋你為什麼辭職和之後的gap period，重要的是能夠講出在這段時間有沒有自我增值，就算在這段時間旅行，也嘗試去說出在旅行期間發現不同文化的特點，對比其他國家相對香港的優勢是什麼，甚至乎有空間對自己加深認識，把對於解釋辭職的問題處理得好，就能在面試中爭取加分的機會。

裸辭後的反思

有的下一代問我：「我與老闆相處不來，以『裸辭』解決是否恰當？」

當然，香港有很多地獄經理，但下屬和老闆的關係往往是雙向的，年輕人可以在困難中學習如何處理棘手的人際關係，自己是否可以調節一下與他人的相處模式，因為決定你成長的，大多數時候是你在困難處境當中加深的自我意識，我通常鼓勵他們想一想，如果下一次的老闆也是跟這個差不多，我會在過往的學習中，有什麼不同的處理和溝通方法，以減少再一次裸辭機會？

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書名：識腦就識撈

作者：馬文藻博士



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