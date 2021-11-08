【reference letter／拎reference letter】reference letter究竟有多重要？或許多年來對大家來說都是一個謎，有人認為相當重要，會影響到下一份工請你的成功機率，亦有人認為毫不重要，就算有沒有都會找到工作。近日有網民於討論區表示其朋友遭公司威逼選擇被炒或自願辭職，指若選擇自願辭職就會得到reference letter。被炒則沒有，其朋友因而不知所措，希望向各大網民求救怎樣才是最好的做法。



此網民於連登討論區發文表示其朋友早前因為做錯事而令公司損失數千元，朋友的上司於是向他表示「話叫佢揀自己resign定比公司炒」，若選擇自己辭職，便於當天遞信並做多一個月，公司會就此為他寫reference letter，不過若選擇被炒，樓主則指「個阿頭就無講落去，淨係話叫我個fd自己諗，好似兇我個fd咁」。朋友對於要如何選擇困惑，於是向一眾網民求救。

近日有網民於討論區表示其朋友遭公司威逼選擇被炒或自願辭職，指若選擇自願辭職就會得到reference letter。（《大叔的愛》劇照）

就以上事件，網民回覆指事件的重點在於reference letter，因為上司該番言論是以reference letter作為選擇自願辭職的誘因。那究竟應否為reference letter自願辭職呢？reference letter的重要性又有多高？

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就此網民的意見可謂各有不同，有人認為完全沒有用處，根本不用為此辭職，反而應選擇被炒而獲取一個月薪金的代通知金，但亦有人認為reference letter有其用處，又指被炒經歷會影響之後搵工，因此應選擇自願辭職，寧願忍辱負重都要「好來好去」。

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那究竟reference letter是否真的重要？今次請來有「辣媽CEO」之稱的企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」為大家解開謎團！究竟在於HR角度，reference letter一紙會否影響他們對應徵者的印象？被炒又是否致命傷？

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Son姐表示大家先要認清reference letter的真正作用，她分享只從前reference letter確實有其印象，因為當中會寫及較多應徵者於上一份工件的各項職責及表現。但現今由公司發出的reference letter則因為私隱及勞工條例的限制，而將內容限制於應徵者過往的職位、人工及離職原因等，內容相對較官腔。

加上不論從前現今，會看重reference letter的大多是集中於較高級的職位上，一般職位相對不太重視。綜合以上原因，Son姐指「reference letter其實一啲都唔重要」。因此於今次事件的處境中，比起考慮要不要reference letter，Son姐認為樓主朋友更應考慮之後搵工面試時要如何回答關於上一份工的問題，因為HR能透過Reference Check得知其真正離職原因，就算有reference letter亦不代表能「逃過一劫」。

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Son姐認為大家不應將重點放於reference letter，比起希望以一紙掩飾過錯，不如思考如何面對自己過錯並化成對自己有利的工具。人誰無錯，知錯能改更重要。誠實才是能助大家在職場更進一步的其中一環！

同場加映：HR斥應徵者無帶證書正本是高分低能 專家解釋必帶原因和理想做法

HR和應徵者之間時不時都會有各種見工趣聞成為網上熱話。近日有HR不滿應徵者沒有帶畢業證書正本，於是於網上投搞發洩，更指該大學生應徵者是「高分低能」，結果引來各方網民大罵，認為HR蠻不講理。究竟見工帶畢業證書正本是否必須？應徵者又有沒有反抗的餘地？

該HR於Facebook群組「奴工處」投稿寫道自己的工作時不時會約人面試，「講到明要帶晒啲文件正副本，好多大學生都會話大學張畢業證書太大張所以無帶嚟。」HR認為「太大張」並非原因，更因此大罪罵「呢個世界實在太多高分低能。」此番言論引來大量網民不滿，不少人均認為帶正本根本非必要，亦認為HR才是高分低能、不懂變通。

究竟怎樣做才是最佳做法? 點擊看全文：HR斥應徵者無帶證書正本是高分低能 專家解釋必帶原因和理想做法