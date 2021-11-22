雖然香港有美食天堂的美譽，但在十八區中卻有些地區是相反，是「美食沙漠」。早幾年不少人指馬鞍山是美食沙漠，不過時至今日多了連鎖店進駐，沙漠之名可謂早已消失。相反，一些欠缺商場或地區規劃的公共屋邨反而才是美食沙漠。近日有連登民開PO討論「全港最美食沙漠嘅公屋邨」，引來不少網民齊齊訴苦，「力爭」美食沙漠的寶座。



每次提供配套差的公共屋邨都會上榜的荃灣象山邨，今次都不例外榜上有名。（網上圖片）

美食沙漠會出現的原因，大多是因為該地區的人流不太多、或不太具消費力，因而沒有吸引力讓餐廳進駐。不少公共屋邨便正正有此問題，例如每逢提起配套差公共屋邨都會上榜的荃灣象山邨便是其一，老人化、加上位置偏辟，令邨內只剩下零星餐廳。網民指幾乎只有象山快餐店一個選擇，不過餐廳營業時間是早上6時半至下午3時，尤如台灣的早餐店。想食晚餐就別多想了。

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不過一山還有一山高，有網民就指自己所在的屋邨連餐廳都沒有，只有7-11！亦有網民指某屋邨不只只有一間7-11，還是11點便關門的7-11！究竟哪個屋邨居民才最冇啖好食？

👇👇👇點圖睇網民覺得邊啲公共屋邨先係「美食沙漠」👇👇👇

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看完以上的美食沙漠公屋，完全可以用「沒有最差、只有更差」去形容，因此若你都不是住在上述的屋苑，已算是很幸運了！

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