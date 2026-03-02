伏工有樣睇｜過來人分享14個伏工特徵　面試官1行為肯定份工大伏

世途險惡，初出茅廬的人都一定要帶眼識工。搵工的確有如買大小，一日未返工，始終都較難判斷該工作究竟是否一份好工。但大家不用灰心！因為辨識一份工是否「伏」，唔使上淘寶、唔使去深水埗，只需認清網民綜合出的14大伏工特徵便能防患於未然！



人人都搵工，卻非人人都搵到一份好工。（《大叔的愛》劇照）

網民早前在連登討論區有就伏工特徵展開討論，引來各方過來人分享以往遇過伏工都有的共通點。從網民所講的內容中，原來伏工從見工前已能略知一二。例如在工作招聘的文字中，能留意特定字眼如「Able to work under tight deadline and high pressure」、或福利會否過於基本如「7日大假」、「福利：MPF」。工作招聘廣告的頻密程度亦值得大家留意，因為常請人就代表此工作崗位的人永遠都做不長，而做不長不外乎都是該工作不太好做……

因此大家不用「以身試伏」，只要用心留意，就能從見工前到見工中途發現許多「伏味濃」的蛛絲馬跡！

👇👇👇點圖睇14個伏工特徵👇👇👇

【1】Job Ad工作描述

第一步有伏特徵便是招聘廣告的工作描述字眼，包括「Immediately available is preferable」、「Able to work under tight deadline and high pressure」及「Work life balance」是最伏！因為大多代表呢份工難請人而且既忙又chur！

【2】福利差

招聘廣告另一個可以留意的地方則是福利，最伏level必數「返5.5日」、「7日大假」、「福利：MPF」，相信大家都明白固中原因……

【3】同一份工經常請人

同一份工經常請人，不在乎都是因為該崗位不好做，才會令流失率高……因此，發現某份工老是常出現的話，應徵前最好做定心理準備。

【4】經常請高職位

經常請人固然伏，若經常如經理等高職位則更伏！Senior位尤如同事們的領導，若經常有空缺或經常換人，相信公司的架構都不太穩固，做小薯的更隨時會六神無主，自然影響前途！

【5】夜晚先嚟約見工

到你收到約見工電話，則可以留意HR打來的時間。一般office工收工時間都是6、7點或之前，若你在這些時候、甚至在非辦公時間才收到電話，你就做好你入職後都要OT的心理準備吧……

【6】公司環境舊

去到公司見工，第一時間當然要留意內部環境！若然又殘又舊，一是公司沒太多資金，一是老板相當孤寒。而相信有得選擇的話，你也會希望在較好的環境工作吧……

【7】面試見的人

面試時見你的人亦其中一個伏工指標，若然他初次見你已黑口黑面，說話亦沒有禮貌、甚至會打斷你說話，樂觀點想或許是壓力測試，但更大機會是這公司根本不太尊重同事。

【8】邊個見你

網民提醒大家可以由誰去見你去作推測。若全程只有HR見你，而你不能從他口中了解工作、但他依然請你，大多只有兩個原因，一是求其請人、一是有大壇蘇州屎等你執……

【9】開會開唔停

有些公司每日都開大大小小不停的會議，就算你係小薯都要出席，然後又發現好多工作都議而不決，不單止沒有效率，甚至浪費時間。

【10】同事目光／步速

有網民指「見行過嘅同事用奇異既眼光睇你，佢哋再立即跑去跟同事咬耳仔」，就知份工有機會伏，或是上司好難頂,，或是辦公室政治。而觀察公司的人行路急促與否亦能略知公司氣氛。

【11】即日請

即日話請你，大多只有一個原因，就是份工伏得太少人見。這個近乎是公認的伏工最大特徵，可信性相當高！

【12】通知期特長

一般試用期內辭職都是7日通知，因此要一個月通知的同樣被列為伏工特徵。長通知期大多是因為怕難請人，而為甚麼會難請人？大家不妨想想。

【13】剛入職已狂OT

若一入職便瘋狂OT，難道你認為之後會減少？若你已中伏，還是早點放下離職信吧，身體要緊……

【14】用自己電腦返工

電腦乃基本設備，若電腦都要自備，試問這間公司會有多少資源呢？

凡事有例外，亦有網民分享表示遇過以上某些特徵，但工作卻沒太大問題。因而最重要還是你自己的判斷，所謂的特徵只是多給大家一個參考！

