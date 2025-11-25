【護髪／脫髪／甩頭髪／冬天護髪】香港近日天氣乾燥，除了身體皮膚變得又痕又乾，頭髪都好易折斷，甚至掉頭髪的數量也會增多。如何在冬天護髪？有髪型師分析其實日常護理更加重要，小至用甚麼梳梳頭，以及洗頭吹頭都有一定技巧，做錯隨時越甩越多。



冬天天氣乾燥，連頭髪都變得脆弱，除了有靜電，也容易出現毛燥和斷髪，所以冬天尤其要注意護髪。除了做好保養如使用髮尾油外，還有甚麼可以做呢？《開罐 Opener》請來Anson Hair Design的髮型師Anson教授大家7招冬天護髮招數，防止毛燥及靜電！

防頭髮靜電及毛躁貼士

【1】 吹頭不要吹至全乾

吹至 9 成乾便可，因為這樣能保持洗頭水和護髮素的滋潤成分帶給頭髮的保濕效果。另外若使用有負離子功能的風筒，效果會更好。

若果需要完全吹乾頭髮，Anson 建議可以為頭髮噴上具隔熱功能的護髮噴霧，能盡量維持頭髮毛鱗片中的水份，不會被風筒帶走。

【2】 梳子材質

不少人在梳頭時都會感受到頭髮產生的靜電，其實靜電是關繫到所用梳子的材質。塑膠和金屬造的梳子會較容易令頭髮產生靜電，因此可以避免使用以上兩種材質，亦可考慮使用木梳。

【3】 多用護髮產品

Anson 提到令頭髮產生靜電的元兇是乾燥，因此除了使用護髮素外，在較乾燥的天氣不妨以焗油當作護髮素、或於吹頭前塗上髮尾油都能改善毛躁問題，亦能減少靜電的出現。

【4】 注意洗頭水溫

同樣地，為免頭髮進一步乾燥，洗頭時要注意水溫不要過高，以免傷害頭髮和頭皮，嚴重可以引致脫髮！

【5】 少用熱力產品

盡量減少使用熱力產品如直髮夾、捲髮棒，因為高溫會令頭髮受損而變得毛躁。若需使用，可以先為雙手塗上護手霜、減少產生靜電的機會。

【6】 適合的衣服

防止頭髮毛躁以外，亦可從衣物入手。毛衣、針織類在穿脫時都會較易產生靜電，相反較柔軟、光滑的棉紡織或絲綢上衣則能減低靜電的出現。

【7】 室內濕度

當處於的室內環境的濕度偏低，自然會較容易產生靜電。因為可以於室內放置一杯水或使用加濕度，以提升整體濕度。

除了洗頭和吹頭技巧外，其實如何用梳都是護髪關鍵。其實各梳子均有各自的特點，形狀、材質及梳齒的密度都會影響其用途及效果，錯誤挑選隨時會梳斷頭髮！髮型師Anson為大家講解揀梳前的注意位及介紹7種常見梳子的特點和用法，當中更有推介護髮功效的梳子，絕對是冬天頭髮易毛燥人士的救星！

