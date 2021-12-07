臨近年尾，相信不少人都想把握時間於聖誕前成功脫單！不過別以為約到出街便成功，一個不小心於初次約會時「做錯事」，隨時令你在對方心中的印象分大減！近日有連登網民化身人生導師，大談出街約會扣分的行為，好讓一眾單身人士免中伏！不論男女、拍拖經驗多少，不妨齊來學習參考，以免初次約會後便沒有然後！



初次約會對第一印象的建立極其重要！（《柔美的細胞小將》劇照）

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雖然俗語有話「你的樣子如何，你的日子也必如何」，但若在約會時不斷暴露不好的一面，或是不細心、或是不準時，樣子還是救不了你的……從網民提出的多個扣分位中，其中一個需謹記的要點便是「唔好扮熟」。便以為對方答應見面，便等於初次見面就可以有身體接觸、完全像朋友般無需展現細心一面、或口沒遮攔。過於隨心的初次見面，相當容易失敗！

👇👇👇點圖睇連登仔教路12個約會扣分位👇👇👇

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大家學好後便要牢牢記住了！不過當然要用得著，還先得你要有個正在溝通的對象。大家加油！

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誰說女追男隔層紗，一點也不馨香！作為女生若然總是守株待兔的話，愛情是不會自己找上門的，最後身邊所有旬盤都有了對象，而你卻在埋怨自己為何還是單身。其實主動出擊又有何不妥，女生絕對可以成為關係中的破冰者，讓對方無時無刻都被你弄得心煩意亂，以下10招教你flirt走心儀男神！

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